Dois agentes da PSP do Porto criticaram num grupo privado do Facebook a atribuição de um louvor a um elemento da esquadra da Bela Vista, no Porto, que se tinha destacado por "serviços de construção civil". Devido a tal comentário nas redes sociais, ambos foram castigados com uma suspensão de 90 dias sem vencimento.Segundo o Jornal de Notícias, os polícias usaram expressões consideradas impróprias pelos seus superiores hierárquicos. Contudo, fonte policial explicou ao mesmo jornal que tais criticas são comuns. "Não são raras as vezes em que os louvores e elogios são contestados dentro da instituição, como em casos em que um agente é louvado porque é exímio na elaboração de centros de mesa florais, ou porque tem uma capacidade acima da média e habilidade extrema em tapar as fissuras das paredes em mau estado. Enquanto isso, outros agentes passam ingloriosamente ao lado, apesar de anos e anos de profissionalismo, excelentes serviços e dedicação à comunidade", comentou ao JN uma fonte policial que o diário não identifica.Apesar de terem tentado recorrer da decisão, os dois agentes acabaram mesmo suspensos e tiveram que entregar as armas. Como forma de solidariedade, vários elementos da PSP angariaram fundos para ajudar os elementos punidos, que não receberão vencimento durante 90 dias.Recorde-se que em 2008, um militar da GNR destacou-se na preparação de saladas de frutas e sobremesas, o que gerou muitas criticas.