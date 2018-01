Em causa estão as alterações à tabela de preços. Ordem dos Médicos também já se manifestou.

A ADSE está a ser alvo de uma providência cautelar, no seguimento de um pedido da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), para impugnar a revisão da tabela de preços. De acordo com a notícia avançada pelo Expresso, o pedido foi aceite.



O mesmo jornal acrescenta que o Tribunal Administrativo de Lisboa, esta sexta-feira, deu provimento à providência cautelar. Os responsáveis de saúde dos funcionários do Estado têm agora dez dias para responder.



No caso da ADSE, terá agora de explicar aos juízes as razões que levaram à revisão dos valores pagos aos prestadores privados. Administrações de hospitais e clínicas reclamam dos valores demasiado baixos no seguimento da revisão da tabela de preços.



Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, já se manifestou, afirmando que há valores que são indignos do acto médico. Segundo o Expresso, a ADSE propõe pagar 3,04 euros por um electrocardiograma ou 12,54 euros por exames complementares feitos pelo oftalmologista.



Ao Expresso, o presidente da APHP, Óscar Gaspar, esclarece que os valores apresentados são "uma política de cortes cegos que todos já percebemos que não dá os resultados pretendidos e que termina em asneira".