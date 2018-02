A uma semana do Congresso Nacional do PSD, já se especula quem será o líder do grupo parlamentar do PSD de Rui Rio. Segundo o Observador , houve um jantar na passada segunda-feira em Coimbra entre o "braço direito" de Rio e seu director de campanha, Salvador Malheiro, e um "grupo de sete ou oito deputados", onde se falou sobre o tema. Os preferidos ao cargo, Luís Marques Guedes e José Matos Correia, terão recusado. Por isso, o preferido será Adão Silva, "amigo de Rio há 30 anos".Segundo uma fonte presente no jantar, em declarações ao Observador, a reunião serviu para "trocar opiniões e fazer escolhas nesta fase nova do partido". Outro deputado disse que "foram colocados todos os cenários em cima da mesa", até mesmo "a continuidade do Hugo Soares, passando pela mudança de alguns nomes da direcção, à renovação completa da liderança". Contudo, garante quem esteve presente no jantar, a continuidade de Hugo Soares "não é opção".Entre os nomes falados, os preferidos eram Luís Marques Guedes e José Matos Correia. Contudo, ambos recusaram. Por isso, resta o nome de Adão Silva, de Bragança, "amigo de Rio há 30 anos" e membro da direcção da bancada que apoiou Rio desde o início.Ainda dentro do espectro de possibilidades, também existe Fernando Negrão. O próprio disse, num almoço-debate no International Club of Portugal, estar "preparado" para exercer o cargo. Contudo, fez parte da comissão de honra de Santana Lopes e, segundo o Observador, está fora da corrida.