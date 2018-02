Capa n.º 718

No PSD há quem lhe chame cristão-novo por ter chegado tarde ao partido, mas também o elogiam, com ironia, por ter assimilado depressa os vícios partidários. O nome pode dizer pouco à generalidade dos portugueses, mas foi ele o estratega da campanha de Rui Rio para a liderança do PSD. Como tantos outros que ficaram conhecidos como homens do aparelho, Salvador Malheiro Ferreira da Silva, presidente da Câmara de Ovar, foi um dos operacionais que garantiram que a máquina estava oleada. Problema: no dia das directas, 13 de Janeiro, foi apanhado pelo Observador num esquema de transporte de dezenas de militantes de Esmoriz e o rótulo de cacique colou.Malheiro aspira a mais do que ser "apenas" um dos 308 líderes autárquicos do País - há quem diga que pretende ser eurodeputado, ministro do Ambiente ou até presidente do PSD -, mas pode ter um revés imediato: o "banho de ética" que Rio defendeu para a classe política.Nono de 10 irmãos, tem 45 anos (nasceu a 5 de Agosto de 1972, em Esmoriz) e fez um percurso atípico quando comparado com o de outras figuras que ajudaram a erguer (e a derrubar) líderes. O penúltimo daquela geração "ratinho" (alcunha pela qual a família, de origens humildes, é conhecida na terra) começou cedo a fazer pela vida: foi nadador-salvador, trabalhou em bares à noite e geriu um espaço concessionado na praia de Esmoriz. "Houve períodos complicados, mas nunca passámos fome", contou ao Observador. Em simultâneo, fez o seu caminho como voleibolista federado do Esmoriz Ginásio Clube - "um grande jogador", recorda quem o viu em campo, um distribuidor que "atacava bem".