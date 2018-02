Um acidente ocorrido esta quinta-feira na Ponte Vasco da Gama, no sentido sul/norte, estava às 10:30 a bloquear o trânsito para entrar em Lisboa, causando filas com cerca de 10 quilómetros, disse à Lusa fonte da GNR.De acordo com o major Gonçalves, do Comando Territorial de Setúbal da GNR, o acidente envolveu uma viatura ligeira e uma viatura pesada, sem registo de vítimas.Devido ao acidente, o pesado estava a bloquear o trânsito, mas "o acidente estava em vias de ser resolvido", acrescentou.