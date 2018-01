Ateu, esse monstro

Sabe qual é o grupo de cidadãos dos EUA que provoca maiores desconfianças entre perto de metade dos norte-americanos? Não são os muçulmanos, os cristãos, os judeus, as feministas ou os homossexuais. São os ateus

Sabe qual é o grupo de cidadãos dos EUA que provoca maiores desconfianças entre perto de metade dos norte-americanos? Não são os muçulmanos, os cristãos, os judeus, as feministas ou os homossexuais. São os ateus, essa corja de desorientados sem rei nem roque.

Segundo estudos de Will Gervais (citados pela The Atlantic), um psicólogo da Universidade de Kentucky que tem dedicado a carreira a tão intrigantes fenómenos, um ateu é mais propenso a cometer actos imorais – como roubar dinheiro de uma carteira abandonada no chão – do que alguém que acredite em Deus. Qualquer deus, seja Poseidon ou Manitu.



Numa investigação de Gervais em 2011, só os violadores merecem tanta desconfiança por parte do "cidadão comum", e outros estudos académicos, agora de 2014, sugerem que se associa com maior facilidade um ateu do que um crente a actos como o homicídio, o incesto e a bestialidade.



Já em 2006, sondagens da Gallup revelavam que quase 50% dos americanos preferia que os seus filhos não casassem com um ateu, comparado com os 34% de desiludidos pelo matrimónio com um muçulmano.



O preconceito da ausência de crença religiosa não se circunscreve à América profunda. Em 2017, novos estudos de Gervais indicaram que valores semelhantes são identificáveis em nações como o Reino Unido, a Holanda ou a República Checa. Quando se trata de Deus, não é apenas Alá, e os regimes integristas da Ásia e do Médio Oriente que o professam, a cegarem face à razão, à tolerância, aos direitos humanos. Continuamos a séculos de sair das sombras do adro da igreja.