Uma obsessão patológica...

Um aspecto interessante, e que vejo com considerável ironia, é a obsessão patológica que houve durante a recente campanha eleitoral no PSD comigo. Sim, comigo, muitas vezes em detrimento do confronto Rio-Lopes, que esse sim é que ia às urnas. Se me interessasse muito a medalha podia dizer que na cabeça deles toda a campanha andou à minha volta e isso seria um elogio pela minha vastíssima influência apenas pela circunstância de existir. E eu digo apenas existir porque não foi o que disse na Quadratura ou o que escrevo nos jornais que lhes interessa, porque aparentemente não lêem e não ouvem, espumam. Mas, na verdade, foi Rio que ganhou.



Desde o discurso inicial de lançamento de candidatura de Santana Lopes, até à sua repetição sucessiva em várias sessões, eu fui o alvo privilegiado dos ataques ou sujeito a um incomodado silêncio. Se formos para esses bas-fonds da política que são hoje as "redes sociais" e os comentários não moderados (e alguns "moderados"), então aí a coisa era explosiva. Havia, como é tradição nalgumas bandas, e já aconteceu em anteriores campanhas, uma sucessiva criação de contas e nomes falsos, para proliferarem nas "redes" com comentários e tweets insultuosos e, presumo, que desta vez não foram os russos, mas os nossos discípulos da "viúva" ou os émulos do "Abrantes" que também há no PSD.



Mesmo quando eu ainda nada tinha dito sobre a campanha eleitoral, discutia-se copiosamente, e quase sempre no modo insultuoso habitual nesses meios, as minhas tenebrosas intenções, o "apoiante oculto" de Rio. E mesmo depois de eu ter dito alguma coisa – crítica à campanha, crítica à campanha de Rio e de Lopes, crítica à falta de discussão dos anos do "ajustamento", considerações sobre o "estado" do partido – continuava a discutir-se não o que disse, mas o que eles imaginavam que tinha dito, com considerável fervor.

As acusações eram as mesmas, que eu (e Rio) queríamos um PS-2, fazer um jeito ao António Costa, e, no meu caso particular, que era "impossível" Rio ganhar porque eu o apoiava, era o "activo tóxico" que o levaria à derrota. Quando "revelei" pela enésima vez o convite de Lopes, então, diziam, tinha acabado definitivamente com a possibilidade de Rio ganhar, etc., etc. Pelos vistos parece que não aconteceu e a efusividade pública de muitos militantes quando estava na longa fila para votar mostra, como eu aliás sei bem em muitos sítios e locais, que aquela película de ódio que tentam criar não penetra tanto como eles imaginam. Mas eu compreendo-os, eles vêem-se muitas vezes retratados no que eu digo sobre o carreirismo, o amiguismo e os interesses particulares que tantos estragos fizeram e fazem no PSD.



Depois das eleições continua a fúria, com o mesmo grau de invencionice. Além de se verem ao espelho sugerindo os lugares que pretendo como "prémio" – podem estar descansados não pretendo nem "mereço", no sentido que eles usam, nenhum –, agora mudam de canção. Agora a canção é que afinal Rio não vai fazer nada daquilo que eles diziam que ia fazer. Já não há PS-2, já não há o "jeito" à "geringonça". Não haverá "rupturas" com o "passismo", Rio continuará firmemente à direita, manterá todos os "santanistas" em funções, e o primeiro "desiludido" que irá "atacar" Rio serei eu.



Como de costume não ouviram o que eu disse durante a campanha e escrevi, inclusive aqui na Sábado, sobre o que penso da campanha de Rio, para agora virem dizer que tenho "ilusões". Além disso, os que querem permanecer firmemente nos seus lugares – eu sou da escola de que quando não se concorda tão veementemente com uma liderança se devem deixar os lugares – agora consideram que o conteúdo da "unidade" consiste em manter tudo como está. Como eu os compreendo.

Na verdade, mesmo que a campanha tenha sido apenas um confronto de personalidades, (e deveria ter sido muito mais), isso bastava-me para decidir. É que eu sei bem o que vai ser diferente, e, sobre o que vai ser "igual", também não tenho ilusões.



...e um problema político



Mas, as dores à direita com o PSD são muito compreensíveis. É o PSD o dador dos votos, sem ele não chegam ao poder. Não gostam do PSD, desprezam os seus dirigentes e os seus filiados, gostam muito mais do CDS, mas precisam desesperadamente dos votos que só um partido como o PSD pode ter. Não são as políticas, embora isso também conte, é mais a plataforma de poder.