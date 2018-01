O federalismo europeu entra a pouco e pouco às escondidas

Já repararam que cada vez menos a política produz política? Ou seja, são cada vez menos actos e actores políticos que geram controvérsia ou debate ou novidade ou atenção, a não ser pela mediação da comunicação social. É o que a comunicação decide colocar na agenda, seja importante ou trivial, que move politicamente partidos, políticos, o parlamento, o Governo e o Presidente da República e que dá amplitude às questões. Isso significa que o aspecto anedótico dos "casos" se sobrepõe a questões estruturais, e o efeito perverso é que, ao ser assim, ficam dependentes do ciclo de atenção dos media, que é como sabemos muito curto. Ou, se não é muito curto é artificialmente empolado, quando o assunto pode ganhar em ser tratado de forma populista ou tablóide, como foi o caso da Raríssimas ou das "adopções" da IURD. À falta de produtos próprios, ou seja de políticas próprias, os políticos acabam por ser porta-vozes do tabloidismo nacional e, mesmo que haja no meio deste lodo matérias genuinamente relevantes, o modo como são tratadas retira-lhe significado político, acentuando apenas o aspecto casuístico.



Trump (e uma grande parte dos republicanos) são mais determina dos do que os democratas...

…como se vê no "encerramento" do Governo. Ou se vai para uma medida destas para obter resultados e por isso tem de se ser determinado, ou se avança com entradas de leão e saídas de sendeiro, recolhendo todos os inconvenientes de uma medida deste tipo e nenhuma vantagem. É que Trump percebe de imediato qualquer fragilidade, ou hesitação e avança por ela dentro sem qualquer escrúpulo, e os democratas, ao lado dele, parecem meninos de coro.



Trump tem uma "base", a "base" dos democratas não tem nada

A célebre "base" de Trump existe, embora não seja tão grande como se pensa em termos eleitorais. Mas está tão ligada ao carisma de Trump – sim porque Trump tem carisma, qualidade que em si tanto pode ser positiva como negativa – que, como ele próprio disse, pode matar uma pessoa no meio da 5ª Avenida e mesmo assim ganhar eleições. O problema para os democratas é que também existe uma "base" veementemente anti-Trump, que aparece nas manifestações das mulheres, na chamada "resistência", na oposição ao fim do Obamacare, mas também na mobilização que tem permitido vitórias democráticas em zonas onde já não ganhavam há muitos anos como no Alabama. Porém a política hesitante, temerosa, errática, e sem cabeças credíveis do Partido Democrático pode destruir toda a mobilização anti-Trump.

Um dos aspectos mais preocupantes da evolução da União Europeia na última década é a sucessão de medidas federalistas e anti-soberanistas que são tomadas sem qualquer debate político público a sério. Ou são alíneas de alíneas que passam despercebidas em complexos textos jurídicos, ou são "práticas" transformadas em "regras europeias" que nenhum tratado validou, ou são documentos e mesmo tratados que são "vendidos" como sendo uma coisa e depois são aplicados de forma completamente diferente. Talvez o melhor exemplo seja o Tratado de Lisboa, "vendido" como devolvendo poderes aos parlamentos nacionais e que, em conjunto com o Tratado Orçamental, lhes retirou, de novo sem qualquer debate nem pouco nem muito, o poder fundamental de decidir os orçamentos nacionais e muitas mais matérias que deixaram de ser prerrogativa dos parlamentos nacionais.Mesmo sem nós vermos ou ouvirmos, a máquina burocrática de Bruxelas, e um conjunto de governos apoiados em sectores "europeístas " ligados a importantes interesses de vários países, económicos e políticos, vai avançando com medidas que mudam o carácter da União, diminuem a independência e a soberania nacional e criam factos consumados que depois são impostos como práticas. Duas dessas propostas tem passado pelos pingos da chuva da atenção pública, com o interesse declarado de serem invisíveis ou apenas suscitarem o debate anquilosado interpartidário – a Cooperação Estruturada Permanente (PESCO) e as listas transnacionais para o Parlamento Europeu.Voltarei a cada uma destas propostas em detalhe, mas o seu sentido é, sem qualquer escrutínio, avançar cada vez mais para dar substância a uma realidade hoje muito desfasada da vontade dos europeus e cada vez menos democrática.Já há muito tempo que falo sobre o contínuo política-media, uma realidade já com vários anos, em que não se pode analisar a acção política sem incluir a sua componente mediática e comunicacional. Mas agora, na empobrecida política nacional, com actores muito medíocres, que vivem nas chamadas "redes sociais", começa a haver apenas uma agenda mediática na política, com total dependência das regras mediáticas e do contínuo passa-se à dependência.