Não é cómodo ser cristão

Uma essencial reflexão do Papa Francisco sobre o amor e a união, o casamento e a família, a separação e a comunhão, a reconciliação e a queda, começou, dois anos depois, a ser discutida entre nós.

Já não há guerras religiosas a Ocidente. Ninguém é obrigado a ser cristão. Ou, dentro do cristianismo, a ser católico. O livre arbítrio continua pedra basilar.

Mas escolher tem consequências: não se pode servir a dois senhores. E a escolha cristã não é cómoda. Pode ser até, literalmente, perigosa: que o digam as minorias perseguidas no Médio Oriente e na Ásia.

Por outro lado, as mensagens pastorais para consumo espiritual dos católicos podem ser entendidas por outros ("a Luz de Cristo ilumina a todos"), mas dirigem-se aos primeiros.

E as recomendações aos primeiros reconduzem-se, como se disse, ao foro íntimo e à consciência: torna-se obsceno fazer crer que se trata de um prelúdio a uma decapitação na praça pública.



Alguns poderiam preferir, claro, uma religião à la carte, uma forma superior de poesia ou uma mera moda.

Mas como se diz na Exortação Apostólica A Alegria do Amor, publicada pelo Papa Francisco há dois anos, não se deve esperar que passe a ser doutrina, ou orientação, uma opinião pessoal contrária à Fé.

O que conscientemente se separa da comunidade cristã não pode, ao mesmo tempo, submetê-la a sermões opinativos. Ou fica com o bolo na mão, ou o come.



A Exortação em causa é produto de uma longa reflexão do sínodo dos bispos de todo mundo. Trata da família e do casamento, e não ignora a "complexidade das questões", e as "realidades" locais: "Cada princípio geral tem de ser aculturado localmente, para ser verdadeiramente respeitado e aplicado."



Foi preciso discernimento e coragem para reconhecer, durante o sínodo, que é preciso aproximar a doutrina eterna do drama de cada época. Como se disse ali, "a Bíblia está cheia de famílias, nascimentos, histórias de amor e crises familiares".

Foi preciso abertura para citar, num texto doutrinal, um poema de Jorge Luis Borges: "Cada casa é um lampanário." Cada situação deve ser entendida, antes de ser julgada.

A Exortação relembra que a escolha cristã, quanto ao casamento, não é cómoda: "Não podemos deixar de advogar o matrimónio para não desagradar a sensibilidades contemporâneas, ou para ser popular, ou simplesmente como impotência face aos falhanços humanos e morais."



Mas cada casamento, ou falhanço do mesmo, deve ser analisado nas comunidades mais locais e pessoais possíveis, no que podíamos chamar de "Igreja de proximidade".

No caso do divórcio e da união de facto, por exemplo, o documento mede as palavras e pede para as mesmas serem medidas por todos: diz que, nas situações "irregulares", a prioridade é a integração dos seus actores na vida cristã. Não deve haver aqui excomunhão, mas acompanhamento. Não maldição eterna, mas compreensão quotidiana.



O divorciado e o recasado não cessam de pertencer à comunidade, se demonstrarem assim o querer. Isto é tanto mais importante, lembra-se, se houver a ter em atenção a educação e a protecção dos filhos.

E há que distinguir sobre novos casamentos: "uma coisa é uma segunda união consolidada no tempo, com novos filhos, fidelidade provada, entrega desinteressada, empenhamento Cristão, reconhecimento da irregularidade", e outra é "uma união derivada de divórcio recente, com o sofrimento e confusão para os filhos, no caso de alguém que sistematicamente desertou das suas obrigações familiares".



O documento é fascinante e fundamental, quando analisa o divórcio dos pobres, o divórcio dos que não voltam a casar, o divórcio dos que não queriam divorciar-se, o divórcio dos perseguidos e humilhados, ou o divórcio imperativo, como último recurso, para salvar um bem maior.

A Exortação reconhece que, neste mundo de pessoas diversas, é preciso "discernir com cuidado", sabendo que não existem "receitas prontas". Relembra que a responsabilidade na ruptura pode ser diminuída ou anulada por "ignorância, maus tratos, medo e coacção, inadvertência, hábito, imaturidade afectiva, ansiedade, e outros factores psicológicos e sociais".



O escândalo escandaloso

O mesmo texto papal toca o coração de todos, quando pede aos divorciados que respeitem os seus antigos cônjuges em frente dos filhos, não usando estes nem como escudos nem como reféns.

Face a experiências de outras dioceses, o cardeal-patriarca de Lisboa indicou vários passos de aplicação desta teoria à nossa prática: diálogo com o sacerdote, recurso ao foro íntimo, análise por um conclave local, triunfo da consciência. E, como "proposta" (não imperativa), a continência sexual. Esta é apresentada na Exortação como uma "possibilidade". Mas o mesmo documento declara solenemente haver outros caminhos para chegar à Eucaristia e à Reconciliação.

É assim escandaloso que se faça escândalo com isto.



