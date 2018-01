Problemas de expressão

A melhor resolução para 2018 é não fazer nenhuma. Isso, sim, é tempo que se poupa e desilusão que se evita

O ano começa e a litania começa também. Falo de artigos diversos com recomendações salvíficas para os próximos 365 dias. Há de tudo. Dietas ideais. Exercícios ideais. Amantes ideais. Animais domésticos ideais. Estratégias ideais - para ser produtivo no trabalho, organizado na casa, poupado na carteira. E até existem estratégias ideais para cumprir as estratégias ideais.



Entendo esta febre. Faz parte da nossa ambição racionalista a piedosa crença de que é possível limpar o quadro e começar de novo. Como se Janeiro fosse uma carta de alforria para sermos, finalmente, quem queremos ser.



Todos sabemos como acabam estas resoluções: no caixote do lixo. Por nossa culpa, nossa tão grande culpa?



Não sou tão dramático. Aqui há uns, um livro primoroso que não me canso de recomendar (The Thief of Time - o ladrão do tempo), organizado pelos filósofos Chrisoula Andreou e Mark D. White, dedicava vários ensaios a uma ciência que me diz muito: a ciência da procrastinação. E a conclusão a que vários autores chegavam é que muitas vezes adiamos o que sabemos ser benéfico para nós porque o futuro que desconhecemos é menos linear do que o futuro que desejamos.



No papel, ou nas nossas cabeças iludidas, é fácil comer saladas, praticar jogging todas as manhãs, arranjar tempo para contentar o parceiro e ainda adoptar dois canídeos carentes. Mas, fora do papel (ou da cabeça), concluímos rapidamente que a vida continua o mesmo caos de sempre, com as suas perturbações imprevistas: trabalhos, fracassos, caloteiros. Sem falar de dramas românticos ou doenças ladinas.



A melhor resolução para 2018 é não fazer nenhuma. Isso, sim, é tempo que se poupa e desilusão que se evita.



Mas existe outra hipótese: e se os artigos com recomendações salvíficas são escritos por computadores enquanto os jornalistas reais estão nos festins da praxe?



Imagino: o pessoal introduz listas de palavras ou expressões ("dieta", "deixar de fumar", "regressar ao ginásio", "novo ano", "2018", etc.) e depois a "inteligência artificial" da coisa acaba por medrar um textículo qualquer.



É uma hipótese. Uma aterradora hipótese que a revista The Economist partilha com os leitores. Todos sabemos que as máquinas vão provocar uma segunda revolução no trabalho, lançando para a valeta incontáveis seres humanos. Mas havia entre os escritores e plumitivos a crença romântica de que não é possível substituir o "autor". É fácil pôr um robô a limpar janelas. Mais difícil é encomendar-lhe um romance, um poema, até uma crónica de jornal.



Pois bem: a The Economist convidou um computador para escrever um artigo sobre "ondas sonoras" (acho eu). Escrevi "acho eu" porque, como se pode ler, o artigo está gramaticalmente correcto, embora privado de qualquer nexo. Para a The Economist, eis o que temos a curto prazo: produção de textos, sim, mas impenetráveis e ligeiramente insanos.



Isto, que consola a revista, não me consola a mim. Se virmos bem, grande parte do lixo bibliográfico que aterra nas livrarias já é impenetrável e ligeiramente insano. E será preciso lembrar que Portugal tem um primeiro-ministro que parece imitar estes computadores na hora de falar e produzir sentido?



O Presidente da República vetou a lei do financiamento partidário por "ausência de fundamentação publicamente escrutinável". Em linguagem corrente, significa isto que Marcelo não gostou de ver a maioria dos partidos, como colegiais excitados, a prevaricar nas traseiras do parlamento. E agora?



Agora, interessa ver o comportamento do PS com este chumbo. Sobretudo quando o seu líder continuou a defender a dama com unhas e dentes, indiferente à imoralidade do arranjo. Será que António Costa, com eleições no horizonte, arrisca um confronto com Marcelo na defesa de uma lei que até os portugueses sonolentos condenam?



Ou Costa, com o amor à verdade que todos lhe reconhecemos, vai ignorar as suas declarações e meter a viola ao saco - condenando o PS, o seu PS, a ter de ir a tribunal pelos 38 processos de dívidas ao fisco?



As perguntas ganham outro sentido depois de ouvirmos o discurso de Marcelo no ano novo. De que valem os sucessos económicos e financeiros quando o Estado terá deixado morrer 125 pessoas nos infernos do Verão passado?



No discurso, Marcelo pediu "reinvenção". Mas conhecendo o que a casa gasta, o mais provável é Costa não "reinventar" nada e "compreender" o veto. Governar Portugal vale bem mais este sapo.