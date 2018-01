Os casos de Angola na justiça portuguesa

Por fim, a famosa Operação Fizz, essa sim, um processo muito sério para a justiça portuguesa e não necessariamente por causa de Manuel Vicente. A questão essencial está no retrato impiedoso que aquele processo faz da justiça, ao tempo em que Pinto Monteiro era o procurador-geral da República. Como ali se vê, os processos de Angola eram geridos sem critério, sujeitos a todo o tipo de influências, desde logo a partir de dentro do próprio Ministério Público, num DCIAP e numa procuradoria-geral da República sem rei nem roque. Processos que, na sua essência, poderiam ter sido resolvidos antes de evoluírem para um outro patamar de complexidade penal foram esticados ao jeito de quem vende dificuldades para obter facilidades e vantagens pessoais. O resultado está bem espelhado nesta Operação Fizz, que chega a julgamento sem um grau de certeza minimamente sólido sobre a identidade do corruptor activo do procurador Orlando Figueira. Foi Manuel Vicente ou Carlos Silva? E o facilitador foi o advogado Paulo Blanco ou Proença de Carvalho? Dúvidas que exalam de um pântano, não de um processo claramente investigado e acusado.



Parceiros "preferenciais" do PS

Numa altura em que BE e PCP dão voz à suspeita do namoro entre António Costa e Rui Rio, o líder parlamentar do PS, Carlos César, vem dizer que a esquerda será, apenas, o "parceiro preferencial". Costa está como sempre quis: pode dar-se ao luxo de escolher, de "preferir", entre a sua esquerda e a sua direita.





Desde 2010 que Angola está no centro de vários processos da justiça portuguesa e muito diferentes entre si. Parece evidente que alguns desses processos, originados por queixas de evidente motivação política por parte de adversários do anterior Presidente, transformaram a justiça portuguesa no tanque de lavagem de roupa suja do regime político angolano. Não me parece que a justiça portuguesa seja a jurisdição adequada para tratar desse tipo de crimes que, em regra, são praticados em Angola, cuja investigação depende da colaboração judiciária das autoridades angolanas, que nunca aconteceu, e, portanto, são de resultado objectivamente impossível.Depois, houve também casos activados pelas comunicações obrigatórias dos bancos ao abrigo da lei do branqueamento. Aqui, a obrigatoriedade da aplicação da lei é indiscutível mas, também em homenagem à ideia de eficácia da acção penal, pergunta-se: como pode a justiça portuguesa de primeira instância ser accionada por uma lei que soçobra nas instâncias superiores, onde vigora o entendimento de que o crime de branqueamento não é autónomo e carece de um crime precedente, onde foi originado o ganho ilícito!? Ou seja, também aqui, a justiça portuguesa fica refém da colaboração das autoridades angolanas, que nunca aconteceu no tempo do anterior procurador-geral da República, João Maria Sousa, e o resultado é a total inutilidade do tempo e dos meios investidos. Pior: estes processos têm sido o território para todo o tipo de figuras - de advogados, grandes e médios, a outros facilitadores - venderem influências na justiça portuguesa junto dos visados em Luanda, prometendo arquivamentos que, quase sempre, poderiam decorrer da aplicação automática da lei e não de qualquer espécie de arte jurídica. Mediante, claro, uma factura muito choruda a pagar num offshore qualquer.Temos ainda os escândalos da Operação Fizz e do BESA, este último a merecer uma investigação aprofundada aos 6 mil milhões que se esfumaram entre Lisboa e Luanda. Acreditemos que esses factos estejam a ser investigados nos vários processos do BES.