Três processos "Fizz" e o Fax de Macau

Ao ter decidido fechar a narrativa da acusação da "Operação Fizz" apenas aos actuais arguidos, o Ministério Público deu um dos maiores contributos para o funeral do processo, cuja morte começou esta segunda –feira com a separação do caso de Manuel Vicente do processo principal. Ao mesmo tempo, a nova procuradora de julgamento admitiu pedir a extracção de certidões, caso se confirmem as suspeitas já levantadas em relação a Carlos Silva, presidente do Banco Privado Atlântico, e ao advogado Daniel Proença de Carvalho. De um "Fizz", poderemos passar a três e a história judicial já nos ensinou, há muito, o que acontece quando (alegados) corruptores e corrompidos são julgados separadamente.Basta recuar aos ano 90, e recuperar o caso do Fax de Macau, que também foi alvo de uma separação de julgamentos entre corruptores e corrompidos. Carlos Melancia acabou absolvido de corrupção passiva, os gestores da Emaudio, por sua vez, foram condenados por corrupção activa, mas posteriormente "salvos" por uma lei da amnistia. É o que nos espera no "Fizz": num sala, estarão Orlando Figueira, Paulo Blanco e Armindo Pires; noutra, o dito banco dos réus ficará reservado para Manuel Vicente (se é que algum dia será julgado), enquanto um qualquer procurador vai investigar as tais "novas" suspeitas que poderão resultar do julgamento.Como é bom de ver, o processo "Fizz" está condenado à multiplicação de incidentes e outro tipo de anomalias processuais. Mas desta vez não venham culpar os advogados pelos expedientes dilatórios. O Ministério Público escancarou-lhes a porta, talvez por estar pouco preocupado com a descoberta da verdade.