O T3 de Paris e o tríplex do Guarujá

Até à data, desconhece-se se o apartamento de Paris, o de Sócrates, que estava em nome de Santos Silva, está no mercado de arrendamento como a "casa onde morou Sócrates", sendo certo que isso talvez criasse alguma polémica no meio académico, já que os livros e a Wikipédia não relatam nenhuma passagem do filósofo grego por Paris. Quem lá esteve foi o português Pinto de Sousa. E a Maria Rueff, como porteira.



Curiosamente, ou não, a palhota de Paris também foi decorada por José Sócrates, que até exigia rapidez nas obras, já que o filho estava farto de viver num hotel. Provavelmente, alegou o antigo primeiro-ministro, o seu bom gosto pessoal sobrepunha -se ao do formal proprietário.



Certo é que continua a afirmar-se por aí que Lula da Silva foi condenado sem provas. Por um lado, dá jeito, mas por outro revela uma total ignorância sobre a prova. Para os que defendem Lula, o antigo Presidente brasileiro só poderia ser condenado se, por exemplo, lhe tivesse sido apanhado um email com o seguinte texto: "Camarada Presidente, é um prazer corromper V. Exa." E mesmo assim, talvez colocassem em causa o "V. Exa", porque Lula ou bem que é "camarada" ou "V. Exa" e, por isso, não se estaria perante um acto de corrupção, uma vez que o texto suscitava uma dúvida razoável sobre o elemento subjectivo da corrupção (esta última frase é um exemplo claro do que, muitas vezes, se diz em tribunal e ninguém percebe o que quer dizer…).



Mas, voltando ao imobiliário, Guarujá e Paris pouco ou nada devem ter em comum, a não ser o conforto e algum requinte de alguns apartamentos, que tanto Sócrates como Lula, em condições económicas normais, não poderiam comprar. E, não: um dia, nenhum dos dois acordou e estava preso, como o protagonista de O Processo, de Kafka. Sócrates foi preso e a decisão de o prender foi confirmada várias vezes pelos tribunais superiores. Lula foi condenado a nove anos e o tribunal superior até aumentou a pena para 12 anos de cadeia.



Tudo isto poderia ter sido evitado. Bastava passar pelo Registo Predial com a escritura e pagar o imposto de selo.

Está por explicar o fascínio que algumas figuras de esquerda têm pelo imobiliário. Será uma deriva à direita, uma cedência à tentação da propriedade privada e de todos os vícios que a acompanham? Um dia, uma universidade ou instituto qualquer ainda há-de produzir um "estudo científico" sobre este importante tema para gáudio das redes sociais. Mas, até esse dia chegar, convém sublinhar um conflito interno naquele fascínio, com o exemplo de duas figuras da esquerda moderna: é que se, por um lado, a ideia de ter um casarão agradou a José Sócrates e a Lula da Silva, por outro, ambos os políticos tiveram uma profunda aversão ao Registo Predial.Desfrutaram dos respectivos imóveis como se fossem seus, mas nenhum estava em seu nome. É este conflito que a doutrina da esquerda moderna, um dia, terá que resolver: afinal, o que é a propriedade privada para um tipo da esquerda moderna?Entre Lula da Silva, condenado a 12 anos de cadeia, e José Sócrates, apenas acusado de 31 crimes na Operação Marquês, há várias semelhanças na forma como ambos encaram a propriedade privada. Ambos a negam, mas o problema, começando por Lula, é que, ao contrário do sistema judicial de um País da União Europeia, no Brasil, esse antro de corrupção, é possível consultar e ler os processos online, nessa coisa moderna que se chama Internet e cuja utilização pode ir além da visualização dos novos vídeos da casa dos youtubers.E lá estão as provas que o comentarismo diz não existirem: as relações entre a OAS (empresa que ofereceu o apartamento) e a Petrobrás (a sociedade que está no centro do escândalo Lava Jato), os depoimentos sobre as comissões pagas, mais a percentagem para os políticos, as obras de remodelação do tríplex, as visitas da mulher de Lula e do filho, e ainda o facto de os vendedores imobiliários apregoarem o local como o condomínio onde morava o Lula.