Ferraz da Costa, um jovem

Há demasiados velhos nas nossas vidas. Pedro Ferraz da Costa queixou-se das empresas, mas os velhos andam por todo o lado. São uma constante chatice, sobretudo para quem prefere explorar um jovem, fazendo-lhe crer que isso dos direitos é uma coisa do passado

Pedro Ferraz da Costa gosta dos trabalhadores bem novinhos. Compreende-se: ninguém está para aturar um velhote com quase 70 anos ou mais. Ainda por cima, se o tal idoso presidir a uma coisa chamada Fórum para a Competitividade. Simplesmente, não há paciência para o rapaz que nas reuniões, em vez de um tablet, ainda tira notas num caderninho A5 e está constantemente a pedir para se repetir o que disse. É que o ouvido esquerdo já não é o que era. Ora, em matéria de competitividade, ser surdo é uma desvantagem em relação à concorrência, cujos "colaboradores" ouvem tudo à primeira.



As cataratas é outro dos problemas que afecta os velhos jarretas que fazem questão em se manter a trabalhar nas empresas. Estão os jovens naquele exercício de masturbação intelectual, que hoje em dia dá pelo nome de PowerPoint, e o idoso, apesar de sentado nas primeiras filas, não consegue perceber o encadeamento lógico do novo negócio, apesar das vibrantes setas que o guiam e das fantásticas cores escolhidas para a "apresentação". Um licenciado que saia de uma qualquer business school sabe: é no PowerPoint que começa a competitividade das empresas.



Os velhotes têm outro problema: a casa de banho. A culpa é do doutor, um clínico geral qualquer, que aconselhou a ingestão de líquidos para o rim se manter a funcionar. A meter dois/três litros de água por dia, o velhote passa mais tempo nos lavabos do que a produzir, o que, inevitavelmente, coloca à "companhia" um sério problema de competitividade.



As caricaturas à entrevista do presidente do Fórum para a Competitividade ao jornal i poderiam suceder-se até ao fim da última coluna nesta página. Porque, mais do que "infelizes", as declarações do antigo presidente da Confederação da Indústria Portuguesa foram apenas a confirmação de que esta nova economia global, aquela que obriga à "competitividade", assenta cada vez mais num modelo de desgaste rápido, acabando por contaminar o resto de uma sociedade, que cresceu a respeitar e a admirar os mais velhos e que agora os encara como um estorvo, um empecilho (o tal cisma grisalho), enquanto os jovens são atraídos para essa cientologia do empreendedorismo, um novo elixir da eterna juventude e do sucesso fácil.



Um bom exemplo da falta de velhos em lugares-chave foi dado nas últimas semanas pelo juiz de instrução Ivo Rosa, companheiro de tribunal de Carlos Alexandre. Ao mesmo tempo que decidiu levar a julgamento a maioria dos arguidos da Operação Zeus – um caso que envolve suspeitas de corrupção em algumas messes da Força Aérea –, o magistrado judicial ficou tão encantado com o agente encoberto, militar de carreira, utilizado pela Polícia Judiciária para descobrir o esquema, que decidiu jogar às adivinhas no despacho de instrução.



Com direito a ter a sua identidade preservada, a investigação sempre se referiu ao agente como o "colaborador Mercado". Ora, assim a modos que para dar uma dicas, o juiz de instrução foi um passo mais à frente e decidiu dar umas pistas sobre a identidade do militar de carreira, talvez à espera que quem quisesse descobrir não necessitasse nem da ajuda do público, nem da outra, a dos 50/50. "Do depoimento prestado pelo colaborador Mercado (…) verifica-se que trabalhou, desde data anterior a 24-11-2015, na messe de Monte Real, e tinha uma posição hierárquica superior ao arguido Jorge Gonçalves", refere uma das passagens que permite a identificação do agente encoberto", escreveu o juiz, expondo desta forma o militar, que colaborou com a investigação a crimes de corrupção no interior das Forças Armadas.



Está a ver, Pedro Ferraz da Costa, como há dias em que a sabedoria, ponderação e experiência de um idoso faz falta? Grande abraço, meu querido, meu velho, meu amigo.