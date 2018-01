As saudades do mIRC

A frase, mais velha que Deus, saiu -nos em uníssono: "Ninguém tem 25 anos."

A frase, mais velha que Deus, saiu -nos em uníssono: "Ninguém tem 25 anos." Para prolongar uma gloriosa noite de Janeiro, íamos, gelados, comer um gelado ao pé de casa. Com 25 anos, ela dizia que não se lembrava do mIRC, que o programa não configurava adolescência para ela – nada a fazer. Tentámos emocioná-la com as descrições de como o mIRC era uma galáxia a anos-luz do Facebook, um jardim zen para quem gostava de feeds antes de saber o que era um feed, um proto-Big Brother de onde os mais frontais por vezes eram expulsos.



Amigos, num acto de fé, explicámos: quando chegávamos da escola não nos enfiávamos no quarto a fazer beicinho ao Instagram, agarrávamos numa almofada para abafar o som do modem e entrávamos no MS-DOS para fazer amigos. Mentíamos, claro: ninguém se chamava realmente "voz do silêncio", "gato21" ou "nokinhas". Éramos o que podíamos ser, fazíamos o Carnaval possível com os nossos alter egos e espreitávamos o mundo através de um "dd tc?", "m ou f?" e "que idd tens?". Passados 20 anos, somos os mesmos: trocamos cromos youtubers, fazemos stories que respondem por si, pedinchamos likes com ar blasé – ou seja, vamos à luta na mesma mas a desejar que a guerra não seja tão fria.



Enquanto ela se ria dos anos 90, pensei que nas redes que ela aos 25 domina (com aquela pose de "cansei-me disto aos 20") há poucas perguntas e mil e uma respostas. Pensei que, agora, em vez de querermos encontrar-nos à primeira coisa em comum, fazemos comentários jocosos a salivar pelo desencontro, a ansiar pela vitória. A vitória até chega – só que, às vezes, ninguém nos convida para um gelado.