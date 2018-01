Financiamento dos partidos: Não há dinheiro, mas há palhaços

Na "Lei às escondidas" que o Presidente vetou são conhecidos os disparates de alguns dos "já agora" que os partidos queriam aprovar, pelo meio de alterações inegavelmente necessárias. Aparentemente querem-na aprovar outra vez, de novo sem ouvir mais ninguém. Sobre os que pagam a fatura, todos nós, pensam "ai aguenta, aguenta".

É demasiado óbvio que, para além de soluções à medida de cada um dos participantes nesta aliança improvável, as várias isenções (incluindo IVA) são, no atual quadro, uma afronta imoral a todos os portugueses. Uma imoralidade de quem se sente impune e distante do país.

Os donos disto tudo são, de facto, os que mandam no Estado e vivem à custa dele. Ao dominarem o desenho das regras, viciam o jogo para ganharem sempre. Ganharem dinheiro e ganharem votos.

Ao contrário do que nos querem fazer crer, o distanciamento entre eleitos e eleitores é, em primeira linha, uma arma de defesa dos partidos políticos. Quanto menos todos nós soubermos, quanto menos participarmos, mais mãos livres têm para todos os desmandos.

Agora que a Lei está, de novo, no Parlamento, não faltam vozes a negar a paternidade desta, ou a apoiar a antiga solução. Tudo para que a verdadeira discussão não seja feita. Ou pelo menos que não seja feita por quem a paga: todos nós. Falta, sobretudo, transparência numa matéria que afeta quem decide, num circuito de conflito de interesses. As duas grandes questões que interessam, aos partidos na Assembleia, são relativamente simples:

- Primeiro garantir que recebem o dinheiro dos nossos impostos. Não precisam de garantir o apoio e empenho da sociedade, basta garantir que continuam a mandar na decisão de receberem (e quanto).

- Segundo garantir que dificultam a ação política dos cidadãos, objetivamente proibindo que estes tenham condições para participar num sistema de partidos. Um eventual novo partido, ou movimento de cidadãos, não tem dinheiro de Estado para fazer campanha, e é proibido de conseguir fundos suficientes na sociedade civil.

Ou seja, para ter dinheiro legal este tem de vir do Estado, para vir do Estado tem que se eleger, para se eleger tem de se fazer campanha... para a qual é ilegal ir buscar dinheiro!

De forma ainda mais clara, os partidos que se constituíram e cresceram com apoios políticos e privados, internos e externos, agora proíbem que outros o possam fazer. Como sobrevivem? Financiam-se a si próprios com os nossos impostos, que nos proíbem de usar para termos participação política, assim limitando a democracia e garantindo que não aparecem alternativas para os substituir.

A verdadeira questão, o gato escondido com rabo de fora, é assim perguntarmo-nos porquê deste acesso de moralismo e preocupação com o financiamento privado. (Todos se calhar também não. Que o PCP defende sempre o financiamento público e a nacionalização, menos no seu próprio dinheirinho. O que é bom para os portugueses não é bom para o Partido?)

As hipótese são:

- Financiamento privado. Alerta vermelho que os partidos podem ser "capturados por interesses privados". Mas então os partidos não devem servir os interesses da sociedade? A questão não é haver financiamento privado, mas antes que este seja transparente, público e denunciável por uma comunicação social atenta e capaz.

- Financiamento público. Quem dá dinheiro é o Estado, comandando pelos partidos a quem deve pagar... Ou seja, independentemente da vontade da sociedade, enquanto os partidos comandarem o Estado, comandam o seu próprio financiamento.

Dir-me-ão que neste último caso basta aparecerem novos partidos. Bom, se se aplicasse uma lógica de o Estado "garantir os custos mínimos da democracia", até poderia admitir. Embora não me agrade ter esse Estado a meter o bedelho na politica partidária.

Mas o maquiavelismo, a censura política, é que esse "apoio de Estado" só é concedido a quem já lá está. Se os portugueses, a tal sociedade civil, se organizar e fizer um partido (a Iniciativa Liberal ou qualquer outro), os partidos do sistema já garantiram que a maioria de outros financiamentos são ilegais. Quem disse? Certamente não os eleitores.

Uma devida palavra de apreço pela posição do PAN. André Silva, numa demonstração democrática de liberdade política, insiste em ouvir na Assembleia todos os partidos, primeiros interessados no tema, incluindo os que (ainda) não têm representação e possam ser seus adversários. Isto sim, dignifica o que deveria ser a casa da democracia. Audição que os restantes partidos se preparam para chumbar atrás de portas fechadas da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Não só se tenta repetir o triste episódio do Natal, como se ignora o fundamento do veto do Presidente.

Se, como temo, não houver quem dê um murro na mesa e imponha bom senso (leu Sr. Presidente da Assembleia?); se, como temo, a proposta do PAN for olimpicamente ignorada pelos restantes partidos, comprova-se que PSD, PS, Bloco e PCP não querem ouvir ninguém, comportam-se como donos disto tudo e, indiretamente, viciam as eleições. Se, como temo, as alterações inicialmente propostas se mantiverem, é tempo de dizer BASTA, de sair do sofá e ter Iniciativa.

As "Liberdades" não são apenas o nome de uma Comissão parlamentar, ou um slogan datado, são espaços de autonomia e intervenção.

Nós, na Iniciativa Liberal, defendemos uma drástica redução do financiamento público aos partidos. Mas neste momento o importante não é a nossa posição, é assegurar que a democracia existe e todas as posições são publicamente ouvidas mesmo as com que não concordamos.

Nós, na Iniciativa Liberal, confiamos nos portugueses e levaremos ao limite o regime que vier a ser aprovado.



*Miguel Ferreira da Silva é presidente da Iniciativa Liberal