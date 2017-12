Da fleuma britânica à “peste sexual”...

Obviamente que não.



Muito provavelmente mais não é do que o babar vulcânico de uma "praxis", de um "modus operandi" de crimes sexuais há muito escondidos debaixo do tapete, endémica à sociedade britânica. Parece ser uma questão de "atitude", transversal a toda a Sociedade, englobando estratos sociais, backgrounds académicos, faixas etárias, da Política ao Futebol, passando pelas Artes e incluindo, inclusivé, os mais altos dignatários das diferentes Igrejas...e nem os monges beneditinos escapam.



Como soi dizer-se, "vícios privados, públicas virtudes"...



A realidade foi desnudada, alastrando do Passado para a Modernidade e distribuindo estilhaços por todos os lados.



Mas há muito que o tema borbulhava.



E Teresa May destapa a horrenda caixa de Pandora quando, em 2014, cria o "Independent Inquiry into Child Sexual Abuse" (IICSA) com o intuito de, supostamente, investigar o abuso sexual de crianças em Inglaterra e Gales nos últimos 60 anos. A mesma entidade que, envolvida agora nas mais diversas polémicas, viu demitirem-se, recentemente, vários elementos da Direcção.



Mesmo a Presidência vai, já, na quarta personalidade, em três anos, sendo a actual Presidente a Professora Alexis Jay, uma antiga e anónima Assistente Social que viu a sua nomeação profusamente contestada até por não ter qualquer ligação às variegadas questões da Sexologia.



Acresce que este organismo, tendo uma durabilidade prevista de apenas 5 anos, viu o seu mandato recentemente prolongado por mais dois anos e anunciou ter aberto 13 processos de investigação independentes.



Entretanto os dados que começaram a surgir são assustadores...pela quantidade das vítimas, pelas suas idades e pelos mais diversos sectores socio-profissionais atingidos.



Uma verdadeira "Peste Sexual".



Chamemos alguns dados à colação.



Entre 2011 e 2014 foram reportados 5.500 casos de ofensas sexuais em contexto escolar, atingindo uma média de um caso de violação/escola/dia.



Em 2016 foram registados 47.000 casos de ofensas sexuais contra crianças tendo sido 1 em cada 3 perpretados por outra criança e sendo que a vítima mais nova é uma criança de dois anos de idade.



Os crimes sexuais reportados, só em Londres, em escolas e infantários, sofreram um aumento de 60% nos últimos três anos.



Um em cada catorze adultos em Inglaterra e Gales foi abusado sexualmente na infância sendo que 3 em cada 4 vítimas não denunciaram a situação.



E com esta enorme quantidade de vítimas, os nomes públicos dos agressores começaram a ser conhecidos, com óbvia relevância para o ex Primeiro Ministro, Edward Heath.



E o escândalo sexual, que há muito se segredava nos corredores ingleses, continuou a deflagrar...e a alastrar.



Dados revelados pela "Operation Hydrant", promovida pela Scotland Yard em colaboração estreita com a Associação Inglesa de Futebol, enunciam estarem envolvidos 248 clubes de futebol, profissionais e amadores, existindo, já, 526 vítimas, com idades entre os 4 e os 20 anos e 184 agressores. Entre os diversos Clubes de Futebol citados constam o Manchester, o Liverpool, o Tottenham, o Chelsea, o Queen Park Rangers, apenas para referenciar alguns dos mais conhecidos.



Segundo o Eurostat, em dados recentemente publicados e datados de Novembro de 2017, dos 215.000 casos de crimes sexuais violentos registados na UE, 64.500 foram cometidos em Inglaterra e em Gales, sendo 55% de violação.



E as Redes Sociais e a Internet não vieram ajudar a todo este obsceno lamaçal, tendo, pelo contrário, piorado muito a situação. Um total de 5.236 URLs suspeitos de exploração sexual de crianças com intuito comercial foram já reportados em Inglaterra, em 2013, segundo dados da Coligação Europeia contra a Exploração Sexual de Crianças Online.



Tenho para mim e reafirmo que o "ethos" de todo este enorme problema é uma sinergia, errada e perversa, de atitude e de mentalidade. O que torna a situação mais dramática, tornando imperativa uma mudança de paradigma.



É urgente agir.



Impõem-se medidas urgentes, alargadas a todo o território britânico e, acima de tudo, preventivas, mas também terapêuticas e consequentes.



Efectivamente o Reino Unido é o resultado simbiótico de uma enorme quantidade dispar de pequenos reinos...a Inglaterra da alta finança, a Inglaterra do futebol, a Inglaterra "fashion" do Soho, a Inglaterra monárquica, a Inglaterra para turista comprar, a Inglaterra dos crimes de esfaqueamento diário entre os adolescentes, a Inglaterra do trabalhador que diariamente usa os transportes públicos, a Inglaterra dos que ficaram para trás, parados no espaço e no tempo, numa narrativa própria e que auspiciam recuperar o iconográfico chá das 5, a Inglaterra das orgias sexuais que começam à sexta feira à noite e acabam ao domingo utilizando as mais modernas drogas produzidas em laboratório, a Inglaterra que vai à Igreja, a Inglaterra dos bairros sociais, a Inglaterra que teima em permanecer rural, a Inglaterra de cada comunidade de imigrantes, a Inglaterra escura e suja dos crimes de abuso sexual de crianças...



Este é o Reino Unido.



E nenhuma destas frações ou fações existe como um todo e creio que nenhuma é, sequer, maioritária, entrecruzando-se em territórios comuns.



Mas e em relação à Peste Sexual e aos mais recentes casos de assédio, creio que é, ainda e apenas, a ponta do iceberg.



Aguardemos, pois...

Como pode um país passar da típica fleuma britânica a largos milhares de crimes sexuais, já designados globalmente por "Peste Sexual"?Terá sido a fleuma não mais do que uma máscara, usada durante anos, por um País que, outrora ousou intitular-se Reino Unido, a suprema falácia, tal como a actualidade política, vidé Brexit, tem vindo a demonstrar à exaustão?Felizmente que a outra designação, Grã-Bretanha ou Grande Bretanha, para ser mais conciso, caiu em desuso, quiçá por bom senso."Annus horribilis" foi a designação que Isabel II gastou, inadvertidamente, para se referir ao ano da morte da Princesa Diana...então como designar o presente ano em que, desde os "Paradise Papers", com a própria monarca inglesa envolvida, até aos mais diversos escândalos de assédio sexual atingindo vários e diferentes responsáveis governamentais e inúmeros Deputados, envolvendo, entre outros o já ex Ministro da Defesa, Michael Fallon, passando pelo político, Damian Green, que no seu computador do Parlamento possuía milhares de clips de pornografia? Que designação usar, agora?Mas esta Peste Sexual caracteriza, unicamente, 2017?