From China, with “love”...

O que nos reserva 2018?

Muito provavelmente a mais radical mas perigosa mudança de paradigma.

Refiro-me ao "Social Credit System" que está a ser desenvolvido, pela calada da "longa noite que se avizinha", na e pela China.

Eventualmente como projecto piloto a ser exportado para outros países.

Mas o que é o denominado "Sistema de Crédito Social"?

Talvez a mais sórdida aniquilação dos Direitos, Liberdades e Garantias que o cidadão desta Aldeia Global a que se chama Mundo até hoje considerou como universalmente adquiridos e garantidos mas que a China e talvez "a posteriori" o Mundo hodierno se preparam para exterminar. Definitiva e irreversivelmente.

Senão vejamos...

Em 14 de Janeiro de 2014 o Comité Central Chinês publicou um documento intitulado "Planning outline for the construction of a Social Credit System".

Em termos genéricos trata-se da criação de uma tabela nacional que classifica os cidadãos.

Um novo mundo orwelliano em que as actividades diárias das pessoas passam a ser, oficialmente, monitorizadas, avaliadas e, acima de tudo, classificadas.

O que o cidadão compra "online"?

Onde se encontra num determinado e preciso momento?

Quem são os seus amigos e de que modo interage com eles?

Quanto tempo gasta, diariamente, a jogar jogos de vídeo?

Que impostos paga (ou não)?

Ainda que algumas destas informações sejam já conhecidas, a intenção é criar um sistema global em que todos estes comportamentos sejam notados com uma classificação positiva ou negativa e resumidos num número final, seguindo regras definidas pelo Governo...para já apenas o chinês.

E assim é criada a "classificação de cidadão"...com consequências concretas na vida do dia a dia.

Essa notação será pública, permitindo ou dificultando a elegibilidade para questões tão concretas como um empréstimo bancário, a admissão a um emprego ou a entrada dos filhos numa determinada escola.

Todo este complexo sistema classificativo nacional encontra-se já em marcha na China, com o intuito de "classificar" os seus 1,3 mil milhões de cidadãos.

Numa primeira fase a participação nesta mega escala classificativa nacional é voluntária mas passará a ser obrigatória em 2020.

A partir de então, toda a população chinesa será classificada, concorde ou não, segundo complexos algoritmos que são secretos. Acresce que para esta tabela classificativa contribuem, também, as opiniões dos "amigos virtuais".

E os chineses estão, até ao momento, a colaborar passivamente, na construção desta absoluta perversão, muito mais do que kafkiana, que coarta todos os direitos e liberdades individuais. Acresce que a colaboração voluntária garante, "de per si", privilégios especiais como, por exemplo, a prerrogativa de alugar um carro sem prévio depósito ou até a obtenção de um visto para o Espaço Schengen.

Genericamente trata-se de uma classificação nacional baseada nos métodos e critérios de controlo do Partido Comunista Chinês mas agora extrapolados à máxima potência. De chamar à colação que o PCC possuáa, já, um "dossier" de cada cidadão que o acompanharia para toda a vida, ainda que não existissem classificações, nem benefícios ou obstaculizações previamente conhecidos e oficiais, condicionantes de actividades diárias como a obtenção/aprovação de um empréstimo bancário.

Estão, inclusive, a ser criadas plataformas digitais cuja única função será espiar os cidadãos mas, acima de tudo, os seus comportamentos.

A perversão de todo o sistema regulador dos comportamentos dos cidadãos extrapola infindavelmente quando um cidadão é penalizado na sua "classificação" se tiver entre os seus "amigos virtuais" alguém com baixa classificação.

Desta forma alguém pode ser aconselhado a não publicar um determinado comentário nas Redes Sociais porque isso prejudicará o seu "score" mas também o dos seus "amigos". E, quando está em jogo, por exemplo, a aprovação de um crédito bancário urgente, as "opiniões" adquirem um outro peso, um outro poder e, acima de tudo, outras consequências.

Em termos práticos um empréstimo bancário passa a ser negado se o candidato tiver uma baixa "classificação", que pode ter sido atingida apenas pelo facto de os seus amigos virtuais publicarem comentários politicamente (in)correctos...

É este o expoente máximo da perversão.

Assume um dos "ideólogos" do projecto que "A ideia é impedir que uma pessoa não confiável possa alugar um carro, conseguir um empréstimo ou até arranjar um emprego".

Está previsto que as penalizações aumentem, bastante, em 2020, quando todo o sistema se tornar universal e obrigatório.

A partir de então pessoas com baixos "scores" terão internet mais lenta, acesso restrito a restaurantes, bares e discotecas, perderão o direito a viajar para o estrangeiro, serão preteridos na aquisição de um seguro de carro ou de Saúde, assim como verão diminuídos ou até anulados os benefícios a receber da Segurança Social, entre outras penalizações. Passarão, inclusive, a estar proibidos de se candidatar a empregos específicos.

Como conclui o Estatuto do Sistema de Crédito Social "A uma pessoa com baixo score ser-lhe-à difícil dar um único passo que seja"...

Apenas falta, deixando de ser exagerado ou ficcional, que um cidadão passe a ser identificado oficial e publicamente por um número, em substituição do nome e sobrenome, prática milenar e global.

George Orwell avisou no "1984", "The Big Brother is watching you"…mas o Mundo não quis prestar atenção.

Eis-nos chegados a esse "admirável" mundo novo em nada semelhante ao que Aldous Huxley prognosticava...

Manuel Damas (Londres, 2018)