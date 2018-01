2018 e outros números

A abertura de ano judicial promete alguma agitação. A cerimónia oficial será a 18 de janeiro e a agenda promete estar preenchida até lá.

Ano civil novo. Ano judicial novo. Em 2018 começam os dois no dia um do mês um. Sempre uma boa altura para lançamentos e balanços.

A abertura de ano judicial promete alguma agitação. A cerimónia oficial será a 18 de janeiro e a agenda promete estar preenchida até lá. Espera-se que representantes do sector comecem o ano demonstrando capacidade de debate e de apresentação de propostas para a melhoria da justiça. Um sinal.

Apesar disso, o tom geral no sector, que não foi nada positivo em 2017, não se espera que seja muito diferente em 2018. Mais que a dificuldade objetiva do sistema em lidar com alguns processos ou algumas áreas específicas de conflito, o tom negativo é traçado e desenhado de fora. Má imprensa. Generalidade dos opinadores em modo de crítica permanente. Opinião pública sugestionada e condicionada. A consequência: uma espiral negativa muito difícil de travar.

Em 2017 a notícia na justiça só foi boa quando traduziu alguma afirmação, verdadeira ou imaginada, de atraso ou "asneira" do sistema. Neste contexto, o trabalho de requalificação pública da imagem do judiciário torna-se uma tarefa espinhosa, que poucos estiveram disponíveis para fazer. O que dá dividendos sociais e políticos é cavalgar a onda da descredibilização do sistema. Nadar contra a maré custa mais e rende menos. Veremos em 2018 como será mas nada de muito diferente se espera. Um facto?

Os balanços e as perspectivas têm sido quase sempre a falar de números. Às vezes são taxas, outras vezes são estatísticas e, outras ainda, números apenas. Uma frase célebre diz que há várias formas de mentir e uma é com apresentação de estatísticas. Uma verdade.

Um bom exemplo é a estatística da justiça civil que coloca Portugal no penúltimo lugar europeu na taxa de congestão processual e no 2º lugar na taxa de descongestionamento. Esquecendo os pressupostos de análise, que são completamente diferentes entre países e, portanto, que esses números valem pouco mais que zero, fica a pergunta: Isto é uma excelente ou uma péssima estatística? É mais ou menos a mesma coisa que dizer que o IC19 é a 2ª estrada mais congestionada da Europa mas também a 2ª melhor em termos de fluência de trânsito… Será bom? Será mau?

Já em 2018, em jeito de balanço sobre a reabertura de tribunais feita no início de 2017, divulgou o Ministério da Justiça números da actividade judicial nos locais reabertos. Discutir esses números será mais ou menos irrelevante. Em termos quantitativos globais, dando-os por exactos, sempre denotariam uma atividade judicial relativamente reduzida, como era de esperar. Mas isso não é, nem nunca foi, o relevante

O que interessa é assinalar a decisão política e os números que não existem. Se um governo decide reaproximar estruturas judiciais das populações locais, reabrindo tribunais, podemos criticar a falta de estabilidade face a um encerramento anterior tão recente mas nada pode ser questionado quanto à legitimidade política e ao propósito último da decisão. É política pura. Mas podemos, e devemos, questionar que essas decisões nunca venham acompanhadas da informação dos números de recursos humanos e materiais que pressupõem. Quer dizer, a decisão política é legítima mas tem custos financeiros e de reforço de meios. Se não são assumidos, estão mais uma vez à espera que os profissionais do sistema os assumam. E foi isso, precisamente, o que aconteceu. Faltou, assim, a informação dos números humanos e financeiros com as reaberturas. E faltou uma palavra de reconhecimento aos profissionais que se desdobraram para concretizar a decisão política.

Um último número foi divulgado recentemente e relaciona-se com instalações judiciais: 31 milhões de euros anuais pagos em arrendamentos pelo Ministério da Justiça, 12 milhões dos quais só no Campus da Justiça de Lisboa. 31 milhões de euros anuais. É muito... Estivessem todos os tribunais instalados em edifícios públicos e daria certamente para requalificar e manter em perfeitas condições todo o judiciário. Higiene, segurança, climatização, conforto, funcionalidade. Uma alocação correcta desses meios permitiria fazer muito. E pouco se faz.

É assumido um propósito de redução destes custos e de deslocalização dos tribunais de Lisboa do Campus da Justiça. A correção da decisão é tão evidente que, mais que a assinalar, impõe a pergunta de como foi possível tomar a decisão de instalação naquele local há dez anos. E exige que se assumam responsabilidades.

Fica, mais uma vez, a instabilidade. Não estamos a falar de um circo, que levanta e instala a tenda de tempos a tempos. Estamos a falar de tribunais onde se decidem alguns dos processos mais sensíveis do país. Mais um sinal.