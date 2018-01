Os partidos políticos servem para servir a sociedade

O veto presidencial relativo às alterações feitas à lei do financiamento dos partidos veio reforçar o sentido de voto do PAN, que se opôs ao pacote de propostas que inclui medidas avulsas à boleia das recomendações feitas pelo Tribunal Constitucional respeitantes à fiscalização das finanças partidárias.

É natural que as pessoas não saibam, mas o facto do PAN não ser considerado um Grupo Parlamentar, é o motivo para ser frequentemente alheado por estes sobre muitas decisões e dos mais variados grupos de trabalho. Exemplo disso foi a elaboração das propostas para as duas Comissões Técnicas Independentes para Análise aos Incêndios, de Pedrógão Grande e de Outubro, que previu que os 6 especialistas designados pela Assembleia da República resultassem de audições do Presidente a 6 partidos (Grupos Parlamentares), mas não do PAN. Na altura, tendo conhecimento do debate que os 6 partidos estavam a fazer entre eles, protagonizei proactivamente contactos com estes dando nota desta discriminação, de que o PAN deveria ser incluído. Não tive sucesso.



De qualquer forma e voltando ao tema, acolhemos as sugestões do Tribunal Constitucional, mas não podemos concordar com o fim do limite global para a angariação de fundos que abre um perigoso precedente para financiamentos potencialmente opacos aos partidos políticos. Muito menos podemos concordar com a devolução total do IVA para todas as acções partidárias, o que, a nosso ver, institucionaliza um injusto e desproporcional privilégio aos partidos políticos.



Acreditamos sim, que uma democracia tem custos, defendemos que o financiamento dos partidos deve ser eminentemente público, mas as regras de funcionamento e financiamento devem conter limites e travões. E devem ser debatidas por todos. Casos como este não devolvem mais credibilidade à vida pública e política, pelo contrário, alimentam as indesejáveis posições anti partidárias e populistas visto que a única forma de intervenção e de assegurar a representatividade prevista na Constituição é através da actividade partidária. Para além disso, a pressa e a falta de transparência que acompanharam este processo de legislação em causa própria não dignificam o excelente trabalho que é realizado diariamente na Assembleia da República. Aliás, basta ir ao site do Parlamento para confirmar o criterioso trabalho que é genericamente desenvolvido.



A recuperação da confiança dos cidadãos na política faz-se precisamente no sentido oposto. As comunidades podem e devem continuar a exigir ao sistema partidário, como um todo, o assumir da obrigação de estimular essa intensa, e muitas vezes ingrata, relação que é estar ao serviço das pessoas.