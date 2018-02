O ano passado, a Advertising Standards Authority (ASA), autoridade que regula os padrões de publicidade no Reino Unido, decidiu a favor da campanha anti-consumo de leite do grupo activista Go Vegan World. A decisão causou a fúria e os protestos do sector do leite, que rotulou esta campanha veiculada em jornais nacionais como "enganadora".

A campanha que deu voz ao mote o "leite é desumano" explicava de forma detalhada o mito do leite "humanizado", esclarecendo e apresentando vários factos sobre a crueldade envolvida na produção industrial de leite para os vitelos e para as vacas leiteiras. Por fim, apelava aos consumidores – que, para além das questões de saúde, estão cada vez mais preocupados com os contextos de produção, seja por questões éticas ou ambientais – para que não comprassem leite nem cedessem às falácias do marketing de uma indústria moribunda e que procura esconder as verdadeiras formas de produção deste alimento.

Depois de terem tomado conhecimento desta acção, milhares de pessoas ficaram a saber que o leite e os produtos lácteos que compram exigem, a cada vaca, uma produção quase ininterrupta, gestações forçadas atrás de gestações forçadas e a separação dos seus bezerros pouco tempo após o nascimento.

A campanha baseou-se no facto de os bezerros serem comprovadamente separados das suas mães pouco tempo depois do seu nascimento. Esta é a crua realidade da indústria do leite em todo o mundo. O mesmo acontece em Portugal: o "Manual de Recomendações para o Bem-Estar dos Bovinos" da Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), consultável na sua página da internet na secção Protecção Animal – animais com interesse pecuário, recomenda especificamente (não vão os produtores reduzir ainda mais o tempo) que as crias deverão ser deixadas com a mãe pelo menos durante 12 horas e preferencialmente durante as 24 horas após o nascimento.

George Stilwell, reconhecido e respeitado médico veterinário e investigador em matéria de bem-estar em bovinos em Portugal, refere que, tal como nos EUA, no nosso país cerca de 52% das explorações separa o vitelo imediatamente após o parto, 22% fazem-no depois do vitelo mamar mas antes das 12 horas, 16% separam entre as 12 e as 24 horas e apenas cerca de 10% deixa mãe e cria por mais de 24 horas. Stilwell defende claramente que o bem-estar dos vitelos, e mesmo das vacas, é melhor se os dois se mantiverem juntos durante muitas semanas. Algumas vacas emitem sons de lamento durante vários dias após lhes serem retirados os filhos. Para elas, como para a maioria das mães, não há maior dor que a perda de um filho. O mesmo em relação aos vitelos.

Quando sabemos que estes animais apresentam um conjunto de necessidades comportamentais, emocionais e fisiológicas que devem ser salvaguardadas para garantir o seu bem-estar, o facto de a DGAV permitir (e apenas como recomendação) a separação entre uma mãe e o recém-nascido nas primeiras horas de vida, validando estas práticas da indústria, diz muito sobre a entidade que tutela a protecção e o bem-estar animal no nosso país e sobre o próprio sector do leite: o peso dos valores éticos e de bem-estar são ainda pouco importantes, as normas de bem-estar animal servem acima de tudo os interesses de quem os explora e os utiliza como fonte de obtenção de rendimento, e claro, servem ainda para lavar consciências.

Mas a precoce separação entre mães e recém-nascidos não é o único procedimento eticamente reprovável perpetrado pela indústria do leite. Em todo o mundo, muitos destes filhos, considerados um subproduto da produção de leite, são mortos pouco tempo após o nascimento por não terem interesse económico. Em Portugal, não há muito tempo, milhares de vitelos com quinze dias eram abatidos e incinerados por mês. Estes vitelos normalmente seriam vendidos aos criadores de gado de carne. Contudo, o número de bezerros era de tal forma elevado decorrente da produção leiteira que, para não baixar o preço da carne, se atribuía aos produtores de leite um subsídio para que entregassem bezerros recém-nascidos para serem mortos e incinerados.

Mas há bezerras que permanecem nas explorações. Sim, essas têm a função de substituírem as vacas leiteiras suas mães que, depois de esgotadas, acabam no circuito comercial da carne.

Já lá vai o tempo em que a informação sobre o leite era apenas veiculada unidireccionalmente nos jornais e nas televisões, controlada pelo marketing ao serviço do negócio do leite. A internet veio democratizar a informação e são cada vez mais as pessoas que ganham consciência acerca das práticas reprováveis da indústria do leite, que têm tão e somente motivações económicas. Os consumidores, mais informados, fazem escolhas mais conscientes e optam por não quererem ser cúmplices de uma indústria pouco ética. Quando descobrem o que acontece aos animais, as pessoas encontram as bebidas alternativas vegetais. Porque querem e precisam de cultivar a sua empatia.

Termino: a forte redução do consumo de leite que se faz sentir ano após ano em Portugal é apenas o reflexo da alteração dos padrões de consumo que estão a ocorrer em todas as sociedades informadas. Aumenta diariamente o número de pessoas que considera que os anúncios sobre vacas felizes ou sobre vacas que riem são campanhas agiotas e de uma total hipocrisia cínica. A toda esta realidade factual e indesmentível, o sector do leite responde com os habituais sermões e lengalengas sobre campanhas difamatórias e de desinformação que estão a ser alvo. Desumano.