Um vídeo de pornografia infantil tornou-se viral, ao ser partilhado milhares de vezes através do serviço de mensagens instantâneas Messenger. Segundo as autoridades norte-americanas, o vídeo envolvia uma rapariga de 13 anos e um homem de 44 – que se entregou esta terça-feira à polícia do Alabama.

O homem era já acusado de vários crimes de abuso sexual, tendo um mandado de captura por abusar de três crianças menores de 12 anos.

Segundo explica a Fox News, o vídeo surgia acompanhado com uma mensagem que pedia às pessoas que o partilhassem para que fosse possível apanhar o homem. Contudo, as autoridades de vários estados norte-americanos pediram, através do Twitter, que o vídeo não fosse partilhado.

Na altura em que o Facebook interveio, o vídeo tinha sido já partilhado milhares de vezes. "É uma epidemia nacional agora", disse o sargento Tami Edwards, do departamento de polícia de Orlando, à CBS. As autoridades pediram, assim, a quem recebesse o vídeo que o apagasse imediatamente.

O Messenger é utilizado por mais de 1.3 mil milhões de pessoas todos os meses.