O novo ano de 2018 tem apenas quatro dias e o presidente norte-americano, Donald Trump já conseguiu atacar, sem contenção ou qualquer consideração pelas consequências, quatro nações cujas implicações na segurança mundial são fulcrais.

O Paquistão foi o primeiro alvo. Um dos primeiros tweets de Donald Trump serviram para acusar Islamabad de "enganar" e "mentir" a Washington em relação aos terroristas afegãos que, segundo o próprio, o Paquistão dá abrigo, apesar dos milhões de dólares enviados em ajuda.

"Os Estados Unidos deram, de forma ridícula, ao Paquistão mais de 27 mil milhões de euros ao longo dos últimos anos, enquanto eles não nos deram nada mais que mentiras e fraudes, ao pensarem que os nossos líderes são idiotas", escreveu Trump no Twitter.



Paquistão e Palestina

O governo paquistanês pediu explicações ao embaixador norte-americano no Paquistão, depois de ter atribuído o ataque aos maus resultados que a operação norte-americana está a ter no Afeganistão.

Seguiu-se a Autoridade da Palestina. Depois de ter reconhecido unilateralmente Jerusalém como capital de Israel – decisão condenada pelas Nações Unidas – Donald Trump acusou os palestinianos de se recusarem a negociar, mais uma vez, apesar do dinheiro enviado por Washington.

"Pagamos aos palestinianos centenas de milhões de dólares por ano sem ser valorizados ou respeitados", afirmou Trump no Twitter. "Nem sequer querem negociar um tratado de paz muito adiado com Israel. Nós tirámos Jerusalém, a parte mais dura das negociações, da mesa, mas Israel, por isso, tem de pagar mais. Mas com os palestinianos a não querer falar mais sobre paz, porque deveríamos nós fazer-lhes mais pagamentos?"

Irão e Coreia do Norte

O dinheiro esteve de novo no centro das queixas de Donald Trump, quando procurou apoiar as manifestações populares no Irão, que provocaram 21 mortos.

"O povo do Irão está finalmente a agir contra um regime brutal e corrupto. Todo o dinheiro que o presidente Obama lhes deu de forma tola e que foi para o terrorismo e para os ‘bolsos’. As pessoas têm poucos alimentos, uma grande inflação e não tem direitos humanos. Os Estados Unidos estão vigilantes."

Os protestos foram de imediato respondidos com contra-manifestações organizadas pelo regime de Teerão em que se atribuiu os desacatos a ingerência internacional.

Para terminar em grande, Donald Trump reagiu ao discurso de Ano Novo da Coreia do Norte em tom jocoso. Depois do presidente norte-coreano Kim Jong-un ter ameaçado que o "botão nuclear" estava em cima da sua mesa e que tinha capacidade e chegar aos Estados Unidos, Donald Trump gabou-se que o seu botão era maior.

"O líder norte-coreano Kim Jong-un acaba de afirmar que o 'botão nuclear continua na sua secretária' . Alguém do seu regime esfomeado que eu também tenho um botão nuclear, mas muito maior e mais poderoso, e o meu botão funciona!", escreveu Donald Trump no Twitter.



