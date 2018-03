O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu a legisladores presentes na Casa Branca que criem novas leis que dificultem o acesso a armas de fogo, indo expressamente contra a vontade de grande parte dos membros do Partido Republicano e da National Rifle Association (a maior associação de armas do país), aliados históricos do partido.Numa comunicação feita a partir da Casa Branca, Trump chocou muitos dos Democratas e Republicanos presentes quando pediu um reforço do controlo no acesso a armas de fogo. Segundo o presidente, esse controlo deve passar por reforçar a investigação a quem quer obter uma arma, impedir pessoas com instabilidades mentais de terem acesso às mesmas e ainda restringir o acesso de jovens adultos a armas.O chefe-de-estado pediu aos legisladores presentes - de ambos os principais partidos norte-americanos - que tentassem atingir uma proposta que fosse capaz de agradar às duas partes, partindo da proposta bi-partidária elaborada em 2013 pelo senador Joe Manchin III (Democrata) e Patrick J. Toomey (Republicano). A lei foi apresentada depois do tiroteio na escola básica de Sandy Hook, Newtown. 20 crianças perderam a vida em Newtown, bem como seis adultos. O atirador, Paul Lazar, suicidou-se depois do tiroteio. Antes tinha matado a própria mãe, em casa.Ao longo da comunicação, Donald Trump sugeriu que as dinâmicas se tinham alterado nos últimos tempos, em parte devido à sua chegada à Casa Branca, acrescentando: "Seria tão bonito ter uma lei que todos pudessem apoiar. Está na altura de um presidente dar a cara".Esta atitude surge duas semanas depois de, a 14 de Fevereiro, um jovem ter aberto fogo numa escola secundária da Florida, matando 17 pessoas.Depois deste incidente, Donald Trump propôs que alguns professores treinados andassem com armas de forma a poderem agir no caso de se repetir uma situação como a da secundária Stoneman Douglas.