O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terá dito esta quarta-feira ao líder sul-coreano, Moon Jae-in, que está disposto a falar com a Coreia do Norte.







Esta notícia ocorre cinco dias depois do Ministério para a Unificação da Coreia do Sul ter anunciado que a Coreia do Norte aceitou a proposta de conversações na próxima terça-feira, 9 de Janeiro. O diálogo ocorrerá após dois anos de deterioração das relações bilaterais - período em que a Coreia do Norte realizou três testes nucleares e multiplicou os ensaios de mísseis.



O encontro deverá realizar-se em Panmunjom, aldeia na fronteira entre os dois vizinhos. Baek Tae-hyun, porta-voz do Ministério para a Unificação, disse que estas conversações seriam sobre os Jogos Olímpicos de inverno em PyeongChang, que vão ocorrer entre 9 e 25 de Fevereiro, e sobre "a questão da melhoria das relações intercoreanas".





Esta quarta-feira, em comunicado citado pela agência Reuters, o Presidente da Coreia do Sul disse que "as conversações inter-coreanas poderiam levar naturalmente a um diálogo entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte". "O Presidente Trump disse que os EUA estão dispostos a falar caso seja do interesse da Coreia do Norte, desde que as circunstâncias e o timing seja o correcto", disse.