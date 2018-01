O grupo terrorista responsável pelos atentados de Agosto de 2017, em Barcelona, estaria a planear um ataque de larga escala, que podia incluir um ataque à Torre Eiffel, em Paris. A convicção das autoridades espanholas baseia-se num vídeo encontrado nos escombros da vivenda de Alcanar, em Tarragona, onde a célula jihadista tinha instalado a sua fábrica de bombas, e que foi filmado na capital francesa poucas semanas antes do atentado de Paris. As suspeitas foram comunicadas em Setembro de 2017 pelas autoridades espanholas às congéneres francesas, que decidiram erguer uma barreira de vidro em redor do monumento para o proteger de possíveis atentados.

A revelação é feita por Fernando Reinares e Carola García-Calvo, responsáveis pelo Programa sobre Terrorismo Global, do Instituto Real Elcano, de Madrid, numa investigação publicada esta quarta-feira pelo CTC Sentinel, a revista mensal do Centro de Combate ao Terrorismo, de West Point. "Considerando os recursos letais reunidos pelos terroristas e o seu objectivo letal, o número de mortes poderia ter chegado às centenas se eles não tivessem explodido acidentalmente a sua fábrica de bombas", escreveram.

Segundo os dois investigadores – que realizaram dezenas de entrevistas ao longo dos últimos meses a responsáveis da polícia e serviços secretos espanhóis, para além de terem tido acesso a documentos judiciais – uma semana antes dos ataques, um dos terroristas, Younes Abouyaaqoub, viajou para Paris, acompanhado por outros três indivíduos. Na capital francesa um deles comprou uma câmara de vídeo e filmou a Torre Eiffel. A gravação foi encontrada em Alcanar, nos escombros da casa onde o grupo estava a fabricar explosivos. Na mesma gravação aparece outro dos terroristas, Mohamed Hichamy, a segurar explosivos e a dizer, em Árabe: "Espanhóis, vocês vão sofrer".

Foi nessa casa que o grupo instalou a sua base de operações. Ao longo de semanas armazenaram 120 botijas de gás para além de 500 litros de acetona, 340 litros de peróxido de hidrogénio e bicarbonetos – elementos fundamentais para fabricar o explosivo TATP, conhecido como "a mãe de satã". De acordo com os investigadores, nessa casa havia materiais suficientes para fazer mais de 200kg de TATP. Em comparação, as malas utilizadas no atentado do aeroporto de Bruxelas pesavam 20kg.

O seu plano original passaria por transformar duas carrinhas alugadas a 15 de Agosto em carros-bomba para realizar um grande ataque, provavelmente em Barcelona, ou dois. No telefone de um dos membros da célula foram encontrados vários locais marcados num mapa, incluindo a Sagrada Família e o Estádio do FC Barcelona.

O plano terá falhado porque na noite de 16 de Agosto uma explosão acidental destruiu a casa de Alcanar. Dois dos homens que estavam lá dentro, incluindo o líder do grupo, Abdelbaki Es Satty, tiveram morte imediata. Um terceiro foi levado para o hospital.

Os investigadores espanhóis acreditam que essa explosão levou o grupo terrorista a mudar de planos: os seus membros pensaram que seria uma questão de tempo até serem descobertos. Para além de estar a interrogar o elemento hospitalizado, às 15h de 17 de Agosto, Younes Abouyaaqoub, recebeu um telefonema da polícia enquanto conduzia uma das carrinhas que a célula tinha alugado. Segundo Fernando Reinares e Carola García-Calvo, as autoridades pensam que após esta chamada Abouyaaqoub decidiu ir para Barcelona onde às 16h30 entrou com a carrinha em La Rambla, onde guiou aos zigue-zagues para atropelar o maior número de pessoas: 13 morreram e mais de 100 ficaram feridas. Depois fugiu a pé, esfaqueou mortalmente o dono de um carro, que utilizou para escapar e só foi localizado e abatido quatro dias depois.

Nove horas depois, à 1h15 de 18 de Agosto, um outro carro com os restantes cinco elementos que usavam falsos coletes suicidas, entraram noutra zona pedonal em Cambrils e saíram do carro armados com facas. Mataram uma mulher e feriram várias pessoas antes de serem abatidos pela polícia.

O atentado viria a ser reivindicado pelo auto-proclamado Estado Islâmico (EI). Nos escombros da casa de Alcanar as autoridades encontraram um bloco verde que pertenceria a Abdelbaki Es Satty onde os membros do grupo são descritos como "soldados do Estado Islâmico no Al Andalous" e ainda uma almofada – que seria usada para acondicionar os explosivos – com o símbolo do grupo terrorista. No entanto, de acordo com os investigadores, continuam a não haver provas de que a célula estava em contacto directo com um responsável do EI na síria ou no Iraque.



Ao todo, morreram 16 pessoas e mais de 140 ficaram feridas nos atentados de Barcelona.