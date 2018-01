O Partido dos Trabalhadores vai avançar com a candidatura de Lula da Silva à presidência.

Lula da Silva será o candidato do Partido dos Trabalhadores nas eleições presidenciais do Brasil.



A confirmação foi dada pela presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, esta quinta-feira, um dia depois de ver confirmada por três juízes desembargadores do TRF-4 a sua condenação a prisão, por corrupção e branqueamento de capitais.



Os juízes de segunda instância aumentaram a pena para 12 anos e um mês de cadeia mas, contrariando o Ministério Público, permitiram que o antigo presidente aguarde em liberdade os outros recursos que a lei ainda lhe faculta.