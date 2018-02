Pelo menos cinco mortos em queda de helicópteros do exército francês

Pelo menos cinco pessoas morreram na queda de dois helicópteros do exército francês perto do lago Carcès, no sudeste da França, segundo fonte próxima da investigação.

Vários meios aéreos foram enviados para o local para procurar a 6.ª pessoa que estava a bordo dos aparelhos.

Segundo a mesma fonte, os aparelhos caíram em circunstâncias ainda desconhecidas.