Pelo menos 14 pessoas morreram e 16 ficaram feridas esta madrugada numa discoteca em Fortaleza, em Brasil. De acordo com a notícia avançada pela Folha de S. Paulo, as vítimas foram atingidas por tiros de um grupo que invadiu o espaço nocturno.O referido jornal acrescenta que este é o massacre mais violento registado naquele Estado, sendo que em 2015, 11 pessoas morreram num ataque que ficou conhecido como "Chacina da Messejana".Sete dos 14 mortos já foram identificados pelas autoridades brasileiras - três são homens e quatro mulheres (duas deles menores de idade).Ao que tudo indica, o tiroteio está relacionado com tráfico de droga.