Dois amigos próximos da apresentadora revelaram à CNN que Oprah Winfrey está a "ponderar vivamente" candidatar-se à presidência norte-americana.

Será que Oprah Winfrey será candidata a presidente dos Estados Unidos em 2020? Essa foi uma pergunta que muitos fizeram após o poderoso discurso sobre assédio e racismo feito pela apresentadora na cerimónia dos Globos de Ouro desta sexta-feira. Segundo a CNN, citando dois amigos próximos de Winfrey, que pediram anonimato, a apresentadora está a "ponderar vivamente" candidatar-se à presidência norte-americana.



As mesmas fontes da CNN frisam a norte-americana tem vindo ponderar uma candidatura há meses - e até tem o incentivo dos amigos. Contudo, contam os amigos da norte-americana, Oprah Winfrey ainda não tomou nenhuma decisão definitiva.



Com base nas declarações destas fontes, a estação norte-americana tentou obter uma reacção oficial da apresentadora. No entanto, a assessoria de Winfrey ainda não deu uma reacção oficial.



Recorde-se que o discurso de Oprah Winfrey aconteceu numa altura em que recebeu o prémio honorário Cecil B. Demille. Após discursar, a apresentadora foi aplaudida de pé. "Acredito que, neste momento, há uma menina a ver-me transformar na primeira mulher negra a receber este mesmo prémio", disse, ao dedicar o galardão a todas as mulheres que quebraram o silêncio e falaram sobre os abusos sexuais.



"Vai ser por causa de inúmeras mulheres magníficas, muitas das quais estão aqui nesta sala esta noite, e por causa de alguns homens fenomenais, que lutam duramente para ter a certeza de que vão tornar-se nos líderes, que nos vão levar a um tempo em que ninguém mais tenha que dizer 'Me too' outra vez", afirmou a apresentadora entre aplausos.