O estado dos direitos humanos no mundo não melhorou no passado ano de 2017. Segundo o relatório da Amnistia Internacional, The State of the World’s Human Rights, divulgado hoje, a perseguição e opressão de minorias piorou e um dos principais responsáveis é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"A clara medida odiosa do governo norte-americano em Janeiro de banir a entrada de pessoas de vários países muçulmanos marcou o cenário para um ano em que os líderes levaram a política do ódio à sua mais perigosa execução", diz o secretário-geral da Amnistia Internacional, Salil Shetty.



"Vimos as consequências de uma sociedade encorajada pelo ódio, por bodes expiatórios e pelo medo das minorias na horrenda campanha militar de limpeza étnica contra os rohingya na Birmânia."



A ONG considera que foram poucos os países que levantaram a voz contra atrocidades cometidas na Birmânia, mas também na Síria, no Iémen e nas Filipinas, para referir apenas alguns.

"Em vez disso, líderes com al-Sisi [Egipto], Duterte [Filipinas], Maduro [Venezuela], Putin [Rússia], Trump [EUA] e Xi [China] estão a arruinar os direitos de milhões de pessoas."

O relatório, que avalia o respeito pelos direitos humanos em 159 países, realça o terrorismo no Afeganistão, a perseguição de protestantes e homossexuais na Rússia, os milhares de toxicodependentes mortos nas Filipina e a guerra na Síria, onde milhares morrem vítimas dos bombardeamentos, e no Iémen onde grassa a desnutrição e a cólera.



Milhares defenderam os direitos humanos

Mas o aumento do ódio teve uma outra consequência: o aumento do número de activistas e movimentos que se mobilizaram para defender a justiça social.



"Há uma sensação palpável que os movimentos de protesto estão a aumentar globalmente. Se os governos forem contra estes movimentos, vão corroer a sua legitimidade," considera o responsável pela Amnistia Internacional.

O relatório sublinha também a luta das mulheres contra o assédio e abuso sexual que teve como ponto alto o movimento #MeToo.

"O indomável espírito das mulheres que lideram os movimentos de direitos humanos recorda-nos que o desejo pela igualdade, dignidade e justiça nunca se extinguirá", garante Salil Shetty.

E recorda a luta pela liberdade de expressão que ainda se trava em países como a China – onde no ano passado morreu o activista Liu Xiabo, depois de mais de dez anos detido -, na Turquia e no Egipto.

"Em 2018, não podemos tomar como garantido que seremos livres para protestarmos ou criticarmos o governo. Na verdade, falar abertamente é cada vez mais perigoso."