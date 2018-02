A polícia de Israel aconselhou o Ministério Público (MP) a acusar o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de corrupção.





Segundo a BBC, que cita a imprensa local, as autoridades israelitas já terão aconselhado o MP e, de acordo com o The Times of Israel, os advogados de Netanyahu já foram avisados da eminente acusação — que deverá ser formalizada às 20h45 (hora de Israel, 19h em Portugal).Netanyahu é suspeito do chamado "Caso 1000" por ter supostamente aceitado presentes de luxo por parte de empresários -- champanhe, jóias e charutos -- em troca de favores.

De acordo com o jornal israelita Maariv, a polícia está a investigar a informação que obteve depois de o testemunho do multimilionário australiano James Parker e que suscitou o novo interrogatório ao primeiro-ministro de Israel neste caso.

A polícia tinha de decidir se terminava a investigação, por falta de provas, ou, pelo contrário, acusa formalmente o chefe do Executivo. Afinal, ao que tudo indica, irá acusar formalmente Netanyahu.

As autoridades suspeitam que Benjamin Netanyahu recebeu presentes de milhares de euros em troca da defesa e promoção de interesses de apoiantes como é o caso do produtor cinematográfico de Hollywood, Arnon Mijan.

Netanyahu está também envolvido numa segunda investigação -- "Caso 2000" -- em que é suspeito de ter oferecido favores ao editor de um dos jornais de maior difusão em Israel em troca de uma cobertura jornalística mais favorável.

Desde o princípio do ano que o primeiro-ministro tem vindo a negar todas as suspeitas relacionadas com os dois casos.