Caso sejam considerados culpados, os jovens podem ser colocados numa lista de pessoas que partilharam pornografia infantil.

As autoridades dinamarquesas acusaram mais de mil jovens por partilharem um vídeo de dois jovens de 15 anos a terem relações sexuais. Os jovens são acusados de "distribuir material sexualmente explícito" de dois menores de 18 anos.

O facto de os envolvidos no vídeo serem menores pode agravar a acusação dos 1004 jovens acusados pela polícia da Dinamarca, avança a BBC.



O vídeo, partilhado através do Facebook Messenger, foi detectado pela rede social, que alertou as autoridades norte-americanas - estas, por sua vez, informaram a polícia dinamarquesa.



O caso terá ocorrido no Outono de 2017. Dos jovens que partilharam o vídeo, os maiores de idade foram chamados para prestar declarações. Já os menores foram contactados através dos pais.



A partilha de material sexualmente explícito pode traduzir-se em dias na prisão. Contudo, segundo um responsável da polícia da Dinamarca, as acusações pretendem alertar os jovens para não partilhar este tipo de vídeos.

Se forem considerados culpados de distribuir e partilhar imagens sexualmente explícitas de crianças, podem ser colocados, durante dez anos, numa lista de indivíduos que partilharam pornografia infantil.