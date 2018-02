O governo do México emitiu esta segunda-feira uma declaração de emergência para 33 municípios do estado de Oaxaca devido ao terramoto de magnitude 7,2 sentido na sexta-feira, informou a Protecção Civil do país.A declaração de emergência, emitida a pedido de Oaxaca, permitirá activar os recursos do Fundo para Atender Emergências (Fonden), que inclui as necessidades alimentares, abrigo e de saúde da população afectada.O terramoto provocou danos em cerca de mil habitações, e um milhão de pessoas ficou sem fornecimento de electricidade, segundo as informações mais recentes divulgadas pelas autoridades, mas ainda decorre uma avaliação dos danos.