Kim Jong-Un tinha um passaporte brasileiro falso

O ditador norte-coreano e o pai usaram passaportes falsos de forma a poderem entrar na Europa, alegadamente.



Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte, e o seu pai, Kim Jong-il, tiveram passaportes brasileiros falsos para tentarem ter acesso a vistos que concedessem entrada na Europa.



"Eles usaram estes passaportes brasileiros, que claramente contêm fotografias de Kim Jong-un e de Kim Jong-il, para tentar obter vistos de embaixadas estrangeiras", disse uma fonte ligada à segurança fronteiriça de um país europeu à Reuters. "Estes passaportes demonstram o desejo de viajar e sugere que a família tentava montar uma rota para uma possível fuga", disse ainda a referida fonte à Reuters.



Os passaportes indicam ter sido emitidos a 26 de Fevereiro de 1996, possuindo, alegadamente, uma validade de 10 anos, pela embaixada do Brasil em Praga, capital da República Checa. Segundo uma fonte de origem brasileira, os dois passaportes eram, inicialmente, legítimos, uma vez que terão sido enviados em branco para consulados.



O actual ditador surge com a identidade de JosefPwag, filho de RicardoPwag eMarcelaPwagJodu - nomes próprios tipicamente brasileiros. JáKimJong-il aparece comoLionTchoi, sem menção à família. Os passaportes dizem que os dois nasceram em São Paulo.