Igreja católica suíça recebeu 250 denúncias de abusos em sete anos

Desde 2010 que a Igreja Católica criou pontos de apoio nas dioceses para as pessoas que poderão ter sofrido de abusos no meio religioso.Desde a década de 1950, sacerdotes, freiras e pessoas de ordens religiosas abusaram, na Suíça, de pelo menos 59 crianças menores de 12 anos, 84 adolescentes (meninas e meninos) e 48 mulheres e 40 homens, de acordo com o jornal SonntagsZeitung.Vinte e cinco casos referem-se a alegados abusos entre 2010 e 2016, de acordo com o jornal de língua alemã.Mais de 10 por cento dos casos notificados ocorreram nos últimos anos.A Igreja Católica assegurou ao jornal que entre esses casos não há abusos de menores e que todas as supostas vítimas são adultas.