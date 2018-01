Os resultados preliminares da autópsia de Diana Quer revelaram que a madrilena morreu por estrangulamento.Segundo a necropsia, citada pela imprensa espanhola, o laboratório forense afastou a hipótese da causa da morte da jovem ter sido por atropelamento acidental. Essa era a versão do jovem suspeito José Enrique Abuín.A investigação concluiu que Diana Quer morreu a ser estrangulada. Além disso, a autópsia preliminar "não descarta a ocorrência de agressão sexual".Na madrugada de 22 de Agosto de 2016, a jovem desapareceu na localidade de A Pobra do Caramiñal, na Corunha, onde passava férias com a mãe e com a irmã. Na altura, as autoridades descartaram a possibilidade de rapto, acreditando que Diana tinha fugido. Em Abril de 2017 o caso foi arquivado por falta de provas. Contudo, novas diligências levaram à detenção de José Enrique Abuín, que agora confessou o crime.