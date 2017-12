Presidente Jimmy Morales anunciou decisão via Facebook. É o primeiro país a assumi-la depois da tomada de posição de Trump

Depois dos EUA, também a Guatemala quer mudar a sua embaixada em Israel para Jerusalém. A novidade foi anunciada por Jimmy Morales, o presidente do país, via Facebook.



O presidente afirmou que tinha falado com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e que já tinha pedido ao ministério dos Negócios Estrangeiros da Guatemala que tomasse as medidas necessárias para transferir a embaixada.



A Guatemala está entre os nove países que votaram contra uma resolução das Nações Unidas que condena a decisão de Trump acerca da transferência da embaixada norte-americana em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. 128 nações votaram a favor da resolução e 35 abstiveram-se. 21 países não participaram no voto, na passada quinta-feira, 21 de Dezembro.



A Guatemala é o primeiro país a dizer que transferirá a sua embaixada em Israel na sequência da decisão de Trump.