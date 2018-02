Um homem condenado à morte por ter contratado um assassino para matar a família foi salvo, esta terça-feira, a 40 minutos da execução. Greg Abbott, governador do estado norte-americano do Texas, decidiu poupar a vida a Bart Whitaker, de 38 anos.

Segundo a ABC News, esta é a primeira vez que o governador comuta uma sentença de morte. "Em pouco mais de três anos como governador permiti 30 execuções. Não concordei com a comutação de uma sentença de morte até agora", disse Abbott.

"Os assassinatos da mãe e do irmão do sr. Whitaker são reprováveis. O crime merece uma severa punição para os criminosos que os mataram. A recomendação do Texas Board of Pardons and Paroles, e a minha acção nele, garante que o Sr. Whitaker nunca será libertado da prisão ", prosseguiu o governador do Texas.

Em Dezembro de 2003, Bart Whitaker foi condenado pelo homicídio da mãe, Tricia Whitaker, e do irmão mais novo, Kevin Whitaker, vítimas do ataque de um homem armado contratado por Bart. O pai, Kent Whitaker, foi alvejado durante o ataque mas sobreviveu.

A 10 de Dezembro de 2003, Bart anunciou à família que se tinha licenciado na Universidade Estadual de Sam Houston. Nessa noite, os pais ofereceram-lhe um relógio Rolex e a família foi a um restaurante celebrar a conquista. No restaurante, o jovem já sabia que o assassino que tinha contratado se encontrava no interior da casa de família.

Ao chegar a casa, Bart fingiu que se esqueceu do telemóvel no carro e não entrou imediatamente – deixando os pais e o irmão entrar primeiro. Kevin, de 19 anos, foi o primeiro a abrir a porta e foi baleado, sendo a mãe a vítima seguinte. Kent Whitaker foi o único que sobreviveu.

Kent disse ter perdoado o filho. Desde que Bart foi condenado a pena de morte, o pai sempre lutou para que não fosse executado. "Eu amo-o, é meu filho. Não quero vê-lo executado", disse Kent Whitaker, citado pela ABC.

Em Agosto de 2005, Steven Champagne, vizinho de Bart, confessou às autoridades ter sido co-autor dos crimes. O homem contou que foi o colega de quarto de Bart, Chris Brashear, quem disparou.

Entrou em casa com uma chave, fornecida por Bart, e esperou pela família. "Bart disse que a sua família valia muito dinheiro", afirmou Champagne." Prometeu-nos milhões de dólares".

, um júri do tribunal do Texas condenou Bart Whitaker à pena de morte. O atirador foi condenado a prisão perpétua sem direito a liberdade condicional e co-autor foi condenado a 15 anos de prisão.