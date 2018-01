Nahir Galarza, uma argentina de 19 anos, matou o namorado Fernando Pastorizzo, de 20 anos, com dois tiros. Horas depois, partilhou uma fotografia dos dois no Instagram. "Cinco anos juntos, a lutar, indo e vindo mas sempre com o mesmo amor. Amo-te para sempre, meu anjo", escreveu.



O jovem foi encontrado por um taxista, ainda com vida. Contudo, quando a ambulância chegou ao local, Fernando já estava morto.

Em Gualeguaychú, a norte de Buenos Aires, Nahir Galarza confessou o crime às autoridades. O pai da jovem, policia, era o principal suspeito – a arma do crime era sua e as evidências colocavam-no como o autor do crime. "Chega, fui eu, fui eu, tirem a responsabilidade ao meu pai e à minha família", disse a jovem após horas em interrogatório.

Às seis da manhã de sexta-feira, a argentina voltou para casa, após matar o namorado com uma pistola do pai, devolvendo a arma ao local habitual. Quando acordou, decidiu publicar uma fotografia na rede social com uma mensagem para o namorado, já morto.

Após confessar, a jovem foi transferida para um hospital psiquiátrico. Contudo, segundo o responsável da investigação, Leandro Beherán, Nahir não tem "problemas psicológicos nem mentais".

"Decidimos enviá-la à sala de saúde mental porque tínhamos medo que acontecesse algo numa cela da Comissaria do Menor e da Mulher", disse ao diário El Día.

Em Dezembro, a relação de Nahir e Fernando começou a piorar. No domingo anterior ao crime, a jovem e uma amiga agrediram o rapaz à saída de uma discoteca, avança o El País.

"Consegui sentir a tristeza daquele pai, um funcionário policial, enquanto entregava à justiça não só a arma mas também a sua filha. Estão dispostos a enfrentar tudo o que vier", disse o advogado da família Galarza, Víctor Rebossio.

A mãe de Fernando Pastorizzo escreveu uma mensagem nas redes sociais para o filho. "Até logo meu amor. Já nos encontraremos nalgum lugar, para compartir as nossas conversas. Sempre foste um ser sensível e uma pessoa linda. Tive a imensa honra de poder desfrutar como tua mãe. Chegavas ao coração de todos os que conhecias e, nestes momentos, apercebemo-nos realmente do ser de luz que eras e de todo o amor que despertaste. Amo-te com todo o meu coração e… até logo minha vida".