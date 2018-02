O banqueiro do Lloyds Bank é o mais bem pago entre os quatro maiores bancos da City - e recebeu mais três milhões de euros do que o último "classificado" desta lista exclusiva.

O português Horta Osório é o banqueiro mais bem pago da banca inglesa, com ganhos anuais em 2017 de cerca de 6,4 milhões de libras (7,2 milhões de euros). Os dados, segundo o Dinheiro Vivo, foram apurados depois dos quatro maiores bancos da City terem apresentados os seus Relatórios e Contas.



O presidente do conselho de Administração do Lloyds Bank recebeu 1,22 milhões de libras de ordenado (1.38 milhões de euros) e 5.202 milhões de libras referentes a bónus e prémios (5.91 milhões de euros). Com estes valores, Horta Osório levou para casa mais três milhões de libras (3.4 milhões de euros) do que o banqueiro pior pago deste grupo. Ross McEwan, do Royal Bank of Scotland, recebeu 3.487 milhões de libras em 2017 (3.96 milhões de euros): um milhão (1.13 milhões de euros) referente ao salário e 2.487 milhões (2.82 de euros) de bónus e prémios.



Na quarta-feira, em comunicado enviado à Bolsa de Valores de Londres, o Lloyds Banking Group ter obtido um lucro bruto de 4.022 milhões de euros em 2017, ter tido um aumento de 41% em relação ao ano anterior e ter subido o ordenado ao presidente do Conselho de Administração. Em 2016, o salário do português foi de 1,24 milhões de euros.