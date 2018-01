A cadeia de supermercados Lidl revelou que a marca está a ser usada em "campanhas falsas" nas redes sociais, como o Facebook, Instragram e WhatsApp. Aos clientes, o Lidl Portugal pede "especial cuidado na divulgação dos seus dados pessoais em páginas que não são as oficiais" e que denunciem as campanhas em causa."Identificámos a divulgação de campanhas falsas em nome do Lidl Portugal em websites e em algumas redes sociais (WhatsApp, Facebook e Instagram), como o caso de um concurso para ganhar ‘cartões presente no valor de 250€ na comemoração do 16º aniversário Lidl’ através de uma inscrição com fornecimento de dados pessoais em websites fraudulentos", escreveu o Lidl Portugal em comunicado.A empresa, há mais de 20 anos em Portugal, lembrou os seus clientes que todos os passatempos são realizados na página oficial e publicados no site, numa secção específica."Em caso de dúvida contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente através do número 800 025 025", apela o Lidl Portugal.