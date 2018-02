Gulbenkian quer vender petrolífera e focar-se na sustentabilidade

E acrescentou que "recentemente recebeu uma oferta de compra e encontra-se neste momento em processo de negociações com o grupo interessado", cujo nome não indica.



Em caso de acordo nas negociações, garante, "a recomposição do património da Fundação continuará, como no passado, a garantir a realização de todas as actividades filantrópicas da instituição que Calouste Gulbenkian quis ver como perpétua e destinada ao bem da humanidade".



A Fundação Calouste Gulbenkian detém 100% do capital da Partex, empresa que é liderada por António Costa Silva.



A Partex foi fundada em 1938, por Calouste Gulbenkian, que até então "tinha sido o grande promotor da criação da Iraq Petroleum Company, uma empresa que reuniu os interesses das empresas que hoje se chamam BP, Shell, Total, Exxon Mobil, e onde ficou com 5%, passando a ser conhecido como o "Mister Five Per Cent".



Foi a Iraq Petroleum Company que iniciou toda a actividade da indústria petrolífera no Médio Oriente, juntando como parceiros o Iraque, Qatar, Abu Dhabi e Omã.



Calouste Gulbenkian entrou na Iraq Petroleum Company em nome individual, mas depois criou a empresa Participations and Explorations, daí o nome Partex, que assinou em 1939 a primeira concessão com Abu Dhabi.



Com a nacionalização de 60% da concessão em 1971, surgiu a empresa nacional ADNOC em Abu Dhabi, diminuindo a participação de todos os accionistas, o que no caso da Partex representou uma redução de 5% para 2%.



No início de maio de 2017, Isabel Mota tomou posse como presidente da Fundação Calouste Gulbenkian e elegeu a acção social como uma das prioridades para o seu mandato à frente da instituição sem fins lucrativos.

