A Carris vai comprar mais autocarros em 2018 e alguns deles terão prioridade nos semáforos entre o Marquês de Pombal e Entrecampos, em Lisboa, se estiverem atrasado.

Os autocarros da Carris que circulem atrasados vão poder passar nos semáforos entre o Marquês de Pombal e Entrecampos, em Lisboa, que irão abrir activados por sensores. ec há um ano na esfera municipal, e irão abrir quando os sensores registarem a passagem de um autocarro que circule atrasado.



O projeto-piloto desenvolvido pela Carris foi hoje apresentada aos jornalistas, numa viagem que juntou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, os vereadores da Mobilidade, Miguel Gaspar, das Finanças, João Paulo Saraiva, e dos Direitos Sociais, Ricardo Robles, bem como, a administração da Carris.



No dia em que se comemora um ano da passagem da Carris para a gestão municipal, a viagem demonstrou a semaforização prioritária para os autocarros, que "começará a funcionar em breve no eixo central", e que permite aos autocarros desbloquear os sinais vermelhos no trânsito.



Nesta fase, a medida está a ser implementada nas carreiras 783 (entre as Amoreiras e Prior Velho) e 736 (entre Cais do Sodré e Odivelas).



Foi anunciado ainda o processo de aquisição de 165 novos autocarros movidos a gás natural comprimido, 100 dos quais deverão estar nas ruas até ao final do ano. A estes juntar-se-ão veículos eléctricos, que deverão chegar no primeiro trimestre de 2019. Desde 2010 que a "empresa não adquiria nenhum autocarro", segundo o presidente da Câmara de Lisboa.



Entre 2011 e 2016, a empresa perdeu 100 veículos, 607 trabalhadores e 25% dos passageiros. Para contrariar as perdas já foram contratados 126 funcionários, aos quais se devem juntar mais 250 ainda este ano.



Para 2018, a empresa espera adquirir mais 30 eléctricos e 250 autocarros - 15 dos quais eléctricos.



"Antes do tempo, antes do que nós esperávamos, a Carris começou a ganhar passageiros", afirmou Medina. Segundo o autarcar, num ano a empresa efectuou mais 1,3 milhões de viagens e, no último trimestre, cresceu a uma taxa de 4,3% face a igual período de 2016.



"Se mantivermos este ritmo até ao final do ano, estaremos a falar de um crescimento de passageiros de transporte público na Carris entre os cinco a seis milhões de passageiros a mais do que aqueles que tínhamos no ano de 2017", disse.



O objetivo é que a Carris alcance os 700 autocarros, a frota que tinha há cinco anos.



Com Lusa.