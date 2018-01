Foi pouco depois das 15h que Mário Centeno fez soar a sineta que deu início à reunião de ministros das Finanças da Zona Euro, o Eurogrupo. Antes as pessoas foram entrando na sala, circulando para os cumprimentos informais, enquanto os repórteres de imagem captavam os momentos que habitualmente chegam pela televisão a casa das pessoas. Depois do toque saíram os jornalistas e os assessores e ficaram cerca de 50 pessoas na sala: os ministros e os representantes de instituições europeias eram perto de metade e sentaram­-se à mesa, com Mário Centeno à cabeceira. À sua esquerda tinha um representante do secretariado do Conselho; à direta o presidente do Euro Working Group (o grupo técnico onde se trabalha a agenda).

Se a preparação da reunião é um longo trabalho de equipa, a gestão da mesma é um trabalho a solo do presidente. Ali, Centeno não pode limitar-se a debitar um guião – tem de saber puxar a discussão quando ela foge à agenda, manter todos a bordo, tomar notas e resumir posições. A primeira reunião, sem temas complicados, durou quatro horas e foi "bastante calma à luz dos padrões antigos [da crise]", diz uma fonte à SÁBADO. Mais à frente não será assim.

Para preparar a estreia que durou quatro horas, Centeno contou com a ajuda de duas equipas que investiram vários dias de trabalho. A primeira é a bem oleada máquina do secretariado europeu em Bruxelas, cerca de 10 pessoas de várias nacionalidades que não trabalham apenas para o Eurogrupo, mas que lhe dão um apoio importante: produzem notas sobre o ponto de situação de dossiês específicos ou sobre as posições dos países a propósito de um tema na agenda da reunião e ajudam a preparar a conferência de imprensa.

Mas porque o presidente do Eurogrupo, sobretudo um estreante, não pode ficar dependente só da informação enviada pelo secretariado de Bruxelas para gerir consensos, a segunda equipa é a do seu próprio gabinete ministerial. O trabalho preparatório significou ouvir em primeira mão o que pensam os ministros nas várias capitais europeias. Nos dias antes da reunião Mário Centeno foi a França e à Alemanha para reunir com os respectivos ministros das Finanças e banqueiros centrais, foi a Bruxelas ouvir o vice-presidente da Comissão Europeia e recebeu em Lisboa o ministro holandês. "Há vontade de falar com todos", diz uma fonte que acompanha o processo.







