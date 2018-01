Em três meses, a dívida nacional recuou mais de 7,5 mil milhões de euros para mínimos de Janeiro.





A dívida pública nacional desceu 2,5 mil milhões de euros em Novembro. Este valor coloca o endividamento público no nível mais reduzido desde Janeiro do ano passado. O endividamento público de Portugal fixou-se nos 242,8 mil milhões de euros.



Segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal, no espaço de apenas três meses a dívida pública em Portugal recuou mais de 7,5 mil milhões de euros, em grande parte devido aos reembolsos efectuados ao FMI.



"Esta variação reflecte essencialmente o reembolso antecipado de empréstimos do FMI", explica o Banco de Portugal.



Desde que atingiu em Agosto o recorde acima de 250 mil milhões, a dívida já baixou 7,2 mil milhões de euros em cerca de três meses, estando agora praticamente no mesmo nível do início de 2017.



No Orçamento do Estado para 2018, o Governo inscreveu uma meta de 126,6% do PIB para a dívida pública em 2017.



Já a dívida pública líquida de depósitos das administrações públicas ficou em 222,2 mil milhões de euros em Novembro, menos 620 milhões de euros em relação a Outubro, mas mais 3,5 mil milhões de euros face a Novembro de 2016.



O Banco de Portugal divulgou ainda hoje que os activos em depósitos das administrações públicas diminuíram 1,8 mil milhões de euros, face a Outubro.



Em relação à dívida pública em função do Produto Interno Bruto (PIB), os valores apenas são divulgados por trimestre, pelo que o último dado diz respeito a Setembro, quando se fixou nos 130,9% do PIB (abaixo dos 132,1% registados no segundo trimestre, mas acima do valor no final de 2016).



Com Lusa