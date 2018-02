Ataques de emails, descontos quase instantâneos e vouchers personalizados. O que fazem as marcas para o levar a gastar dinheiro online.

Às 11h27 fizemos um registo no eDreams, um site para reservar voos e hotéis. Em poucos segundos, depois de uma pesquisa por uma viagem para Londres, aparece-nos rapidamente um preço que é "a melhor escolha!", anuncia a empresa. Sem concluirmos a reserva, fechamos a página. São 11h31 e as publicidades começam a aparecer numa coluna do lado direito de qualquer site que seja aberto, com vários voos e respectivos preços. São 11h32 e recebemos um email: "Conclui a tua reserva", e, logo abaixo: "Mantemos reservado o seu voo. Não o perca!", apela o eDreams. Não é o único a tentar garantir que conclui a sua compra e que o incentiva a fazer outras. Durante uma viagem de 15 dias por Itália, Isabel recebeu 24 emails do site de reservas Booking – "Os preços em Verona baixaram mais uma vez. Agarre-os e poupe ainda mais!"; "Pienza está reservado, onde vai a seguir?" – alguns em triplicado.



Será pressão? Será marketing? Ou apenas uma necessidade? Em alguns países, como o Brasil, 75% das compras virtuais não são concretizadas (ou pagas, que é a mesma coisa). Dados do estudo E-shopper Barometer 2017, do grupo DPD, apresentado no passado dia 21, indicam que, entre os portugueses, o principal motivo para abandonar carrinhos de compras virtuais tem a ver com a dificuldade do processo de devolução; segue-se o pagamento da própria devolução (ver info ao lado).



Imagine que vai ao supermercado, escolhe os seus produtos, põe-nos no carrinho, e quando chega à caixa deixa lá tudo o que seleccionou e vai embora sem comprar nada. O mesmo acontece numa loja virtual onde, depois do processo de compra, o potencial cliente sai sem efectuar o pagamento. Mafalda Ferreira, professora do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM) e especialista em Ciências do Consumo adianta outras razões para o abandono dos carrinhos: a primeira tem a ver com quem usa plataformas para explorar e comparar preços, talvez até para depois comprar em lojas físicas; a outra é a finalização da compra no site, muitas vezes demasiado complexa. O que pode não saber é que já existem várias empresas que se dedicam – exclusivamente – a recuperar os clientes que não compraram nada, um dos maiores problemas para quem vende online.



O negócio do abandono virtual

Quais são afinal as regras do jogo? Enviar pelo menos um email é obrigatório, e quanto mais direccionado melhor. Na Toogas, que produz software para 36 clientes com sites de vendas online (Tiffosi, Purina, LG, Recheio, DeBorla, Amanhecer, Farmácias Portuguesas, entre outras), isso é feito cerca de 24 horas depois do abandono: as pessoas são todas tratadas pelo primeiro nome e, logo nessa primeira abordagem, há uma imagem do produto. Isto acontece para as pessoas se sentirem acompanhadas e cativadas desde a primeira linha, explica à SÁBADO Mário Lourenço, gestor de projectos. E acrescenta: "No nosso caso, achamos que enviar um email logo a seguir é abusivo, é demasiado chato. Tal como aquelas publicidades que aparecem logo em todo o lado." Através de um programa, conseguem ver o trajecto que o cliente faz desde que entra na página até que sai. "Há um vídeo e nós conseguimos ver onde é que a pessoa andou a clicar. É um bocado estranho, mas acontece", conta Mário Lourenço.



O gestor explica que as empresas com quem a Toogas trabalha não oferecem descontos desde que perceberam que os seus clientes jogavam com isso e abandonavam os carrinhos propositadamente, a contar com esse desconto. O que fazem é apenas relembrar que há artigos pendentes no carrinho, enviando o tal email passado um dia ou dois, no limite. "Nós damos esse alerta, sugerimos", conta. Mas há excepções. Uma das marcas com quem a Toogas trabalha é a Purina, que vende comida para animais. Na ficha do cliente, neste caso o registo de um cão, por exemplo, é escrito o seu peso e raça: dados suficientes para mais um email. Percebe-se o que aquele animal come num dia e fazem-se contas. Se o dono compra um saco de oito quilos hoje é possível que, daqui a uma semana, já precise de outro. E aí entra o email, mesmo sem se iniciar qualquer compra. Neste caso, mais direccionado. O nome e a data do nascimento também são necessários no registo canino para que uma vez por ano… adivinhe, mais um email. "Então o Bolinhas faz um ano? Parabéns! Tem aqui um voucher para usar na próxima compra", brinca Mário.



Pela sua experiência, a maior hesitação é na hora do pagamento: "no caso do cartão de crédito os clientes têm de pôr os números de segurança e têm medo", explica. A referência para pagar no multibanco é mais segura para o cliente, mas mais prejudicial para o comerciante: "É o caso mais chato para o lojista, ficam com o produto cativo, está vendido, mas não está pago." Se não for pago, volta a estar disponível 48 horas depois.



Nas redes sociais a pressão também acontece. Entrámos, através do Facebook, na página da Meller, marca de relógios e óculos de sol, seleccionámos um relógio e não foram precisos nem 15 minutos para recebermos uma mensagem na nossa página pessoal: "Deixou algo para trás?", com a imagem do artigo que deixámos no carrinho. Menos de 24 horas depois, uma nova mensagem: "O seu carrinho está quase a expirar", de novo acompanhada pela imagem. Paralelamente, recebemos também no email a informação de que "o seu carrinho está à sua espera", que se repete cinco horas mais tarde. De acordo com dados internacionais (não há números portugueses), a taxa média de recuperação de carrinhos virtuais está na ordem dos 10%, adiantam empresas do sector que usam estas estratégias.



Moderar a pressão nas vendas

No caso da Spartoo, loja online de roupa e calçado, com mais de 10 anos de existência, os emails são uma constante. A empresa não quis responder à SÁBADO, mas fizemos novamente a experiência. Às 10h46 adicionámos uns ténis ao carrinho, às 11h31 recebemos o primeiro email. "Adicionou este produto ao seu cesto", relembra Adriana, a responsável pelo serviço ao cliente. Seguindo-se um: "Tenho o prazer de lhe oferecer uma redução de 10 euros válida para o produto seleccionado, antes do prazo de expiração do seu cesto", prazo esse que é de 15 minutos. "Quando esses emails chegam muito rápido, pode haver aqui um sentimento de pressão e isso é altamente nocivo para a relação consumidor-comprador, inibe o poder de compra do consumidor e tem o efeito contrário", sublinha Mafalda Ferreira, alertando para que as marcas tenham alguns cuidados: não pode haver acções mecanizadas, mensagens iguais para todos. "Há que estudar os diferentes perfis dos consumidores e adaptá-los ao tipo de público com que estamos a contactar", conclui. E é mesmo preciso contactar? No mundo virtual, é difícil ganhar sem ir atrás dos clientes.



Artigo publicado originalemente na edição n.º 709, no dia 29 de Novembro de 2017.