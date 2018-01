Vêm maioritariamente de França, Brasil, China e Reino Unido. Os estrangeiros já representam 25% dos que compram casa em Portugal.Em 2017 forma vendidas 152 mil casas e um quarto dessas vendas terão sido feitas a estrangeiros, avança o Diário de Notícias. "Os estrangeiros já valem 25% do mercado, ou seja, um quarto das casas foram compradas por estrangeiros", admite Luís Lima, presidente da APEMIP, a associação que representa os imobiliários e promotores nacionais.Esta situação justifica-se pelos vistos gold, e tem sido responsável por um aumento exponencial dos preços dos imobiliários, mas também por um crescimento no número de vendas. No ano passado, as vendas de casas subiram entre 25% e 30%, ou seja, cerca de mais 23.000 casas."É um aumento dentro do que prevíamos e que permite antecipar que, neste ano, o imobiliário irá crescer novamente", prevê Luís Lima, garantindo ainda que o aumento dos preços do metro quadrado em Lisboa não foi tão grande que afaste estrangeiros endinheirados que se queiram instalar no país."Os activos imobiliários valorizaram o país. O imobiliário está a ser a árvore das patacas, mas tem de haver investimento no combate à escassez da oferta para a classe média portuguesa", ressalva ainda Luís Lima, em declarações ao DN Em Dezembro de 2016, o preço por metro quadrado fixou-se em 2796 euros, segundo o Índice de Preços da Habitação medido pelo Idealista. Este valor representa uma subida de 36,92% em relação a Dezembro de 2016. Segundo o mesmo índice, os preços avançaram 23,67% num ano no Porto, tendo subido mais de 18% em Faro. No geral, o preço do imobiliário avançou 25,09%.