"Democracia é ser censurado por tudo? Há um homem que faz uma coisa onde me chama drogado e as minhas filhas têm de crescer a ver isto?

Coloco muitos processos? 'Gatuno, entrou com três mil euros para comprar um cofre, tenho provas que andas a roubar, drogado'. Estavam à espera do quê?

Tenho de aguentar o quê? Antes de ser presidente do Sporting sou pai, filho, tenho família e pessoas em casa;

As pessoas têm de ser livres, não libertinas, têm de estar à vontade, não à vontadinha";



- " É normal que eu não diga a um ex-presidente que é um sportinguista aziado quando diz que o meu lugar é no manicómio? Ou que sou um garoto ou uma trampa. À frente é só sorrisos e depois é o grupo da Versailles, o do Café Império";



- "Estou a ser completamente humilhado e injuriado por sportinguistas há sete anos. São sportinguistas que fizeram cartazes e colocaram na 2.ª Circular, fizeram flyers, fizeram grupos privados no Facebook a dizer mal e mal e mal";



- " As pessoas têm memória curta e são ingratas. Há sempre um velho chavão: você comete erros. Cometo eu, a Madre Teresa de Calcutá, cada um de vocês. Já me irrita. Claro que cometo erros e hei de cometer sempre";



- "Não abram a pestana não, enquanto sportinguistas."



- "E u não sou daqueles que dorme com um olho aberto. Eu quando durmo tenho os três olhos fechados" ;



- "Isto que se anda a passar no Sporting passa-se há quase 120 anos. Desde que nascemos que temos este sentimento auto-fágico";



- "Se não tivessem sido os meus contantes Facebooks, vocês teriam videoarbitro no raio que vos parta. E as denúncias que fiz? Contra o A, o B e o C e, afinal, agora é tudo arguido?";



- "Cheguei a um clube falido e disse que um dos primeiros objetivos desta direção eram títulos europeus. Já temos cinco."



O presidente do Sporting CP, Bruno de Carvalho, disse esta segunda-feira que na próxima Assembleia-Geral (AG) do clube, agendada para 17 de Fevereiro, será decidida a continuidade dos actuais órgãos sociais. Depois de anunciar a discussão três pontos na reunião: a elaboração dos novos estatutos, o regulamento disciplinar e a saída imediata ou não dos órgãos sociais, Bruno de Carvalho ameaçou: se os dois primeiros pontos não recolherem 75% de votos favoráveis (o necessário para serem aprovados), demite-se de imediato.Numa conferência de imprensa marcada pelo próprio, onde o dirigente dos "leões" falou durante mais de 45 minutos, Bruno de Carvalho deixou vários recados internos. Afez uma selecção das dez frases que amrcaram o discurso do presidente do clube de Alvalade.- "