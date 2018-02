Continua a não receber tanto como Messi, mas o craque português deve ser aumentado o suficiente para igualar Neymar.





O avançado português Cristiano Ronaldo deve receber um aumento salarial na ordem dos nove milhões de euros, no final da temporada.



O Real Madrid deverá propor um aumento ao jogador que o coloca perto de Neymar na lista dos mais bem pagos do mundo do futebol, mas que ainda fica aquém daquilo que Lionel Messi passou a ganhar no Barcelona após a recente renovação, avança o jornal desportivo ABC.



Cristiano Ronaldo, de 32 anos, tem contrato assinado até 2021, terá exigido aos seus representantes que apresentassem uma proposta aos merengues de forma a que o seu salário se equiparasse ao de Messi.



Recentemente foi revelado pelo jornal espanhol El Mundo que o contrato renovado de Messi prevê que o argentino tenha um vencimento de 40 milhões de euros, anualmente, no Barcelona, notícia que não terá caído bem a Ronaldo. Neymar, no Paris Saint Germain, estará a ganhar "30 milhões brutos".